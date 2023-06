Le groupe Wagner restera en Afrique avec la bénédiction de Poutine

Cette capture vidéo tirée d’une vidéo publiée sur la chaîne Telegram @concordgroup_official le 3 mars 2023, montre Yevgeny Prigozhin, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner parlant à la caméra depuis un toit dans un lieu non divulgué.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que les engagements du groupe Wagner au Mali et en République centrafricaine (RCA) étaient des accords de gouvernement à gouvernement.

Un expert géopolitique affirme que le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, donne à la Russie un avantage stratégique dans les activités géopolitiques et géoéconomiques en Afrique.

Le groupe Wagner a une présence confirmée dans 14 pays africains.

Le groupe Wagner, une armée de mercenaires russes, poursuivra ses opérations avec des « partenaires et amis », y compris dans des pays africains comme le Mali et la République centrafricaine (RCA), malgré la tentative de rébellion du week-end.

Samedi, les mercenaires se sont mutinés contre l’État et ont marché vers Moscou après avoir pris le contrôle des bases militaires de Rostov-sur-le-Don et de Voronej.

Cependant, le président Vladimir Poutine est parvenu à un accord avec le patron du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, pour retirer leur marche vers Moscou et rediriger les efforts vers l’Ukraine, où la Russie mène une guerre d’un an et demi.

Le remaniement du week-end a présenté de nombreux cas pour la Russie et sa politique étrangère, dont une partie est contrôlée par le groupe Wagner, principalement en Afrique et dans l’effort de guerre en Ukraine.

Dans une interview avec la chaîne de télévision publique La Russie d’aujourd’hui (RT) Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a déclaré que les engagements du groupe Wagner au Mali et en RCA avaient été convenus au niveau de gouvernement à gouvernement et, en tant que tels, ils restent en place.

« Cette proposition (les opérations du groupe Wagner) est venue au niveau gouvernemental alors que les Français et les autres Européens abandonnaient simplement à la fois la RCA et le Mali, supprimant leurs contingents antiterroristes, fermant leurs bases militaires censées renforcer les opérations antiterroristes. , et les laissant simplement face à face avec des bandits », a-t-il dit.

« A leur demande (malienne), plusieurs centaines de militaires travaillent – en RCA, par exemple – comme instructeurs (du groupe Wagner), et ce travail va bien sûr se poursuivre », a-t-il ajouté.

Samedi, des nouvelles ont commencé à circuler selon lesquelles Poutine aurait peut-être été confronté au sien « Moment du tsar Nicolas II » qui pourrait changer le cours de l’histoire par un coup d’Etat.

Lavrov a déclaré que la question avait été exagérée par les médias occidentaux hostiles.

Il a déclaré dans l’interview de RT:

Je recommande avec insistance de prendre en considération pour qui ces sites d’information travaillent, et à quel point il est peu important pour eux de porter des faits par rapport à leur désir de plaire à leur direction, ceux qui définissent l’idéologie et les actions pratiques de l’Occident collectif.

Lavrov a ajouté que pendant l’insurrection, Poutine avait reçu des appels d’alliés exprimant leur soutien et leur solidarité.

Selon Velina Tchakarova, une stratège géopolitique, les opérations du groupe Wagner en Afrique font de Prigozhin un acteur important dans les plans de Poutine qui ne peut pas être déplacé facilement.

« Le réseau Wagner d’environ 20 000 à 25 000 soldats opérant sur les terrains difficiles de l’Afrique donne à la Russie un avantage stratégique dans les activités géopolitiques et géoéconomiques sur le continent riche en ressources. « En l’absence d’alternative appropriée, la position de Prigozhin semble sûre, à condition que son utilité pour Poutine reste intacte », a-t-elle écrit sur Twitter.

Wagner en Afrique

Le groupe Wagner a des opérations traçables dans 14 pays africains. Ces opérations couvrent les domaines militaire, politique, du contrôle de l’information, de la logistique et de l’économie.

Au Mozambiqueils ont depuis déménagé après une période de service dans la province riche en gaz pétrolier de Cabo Delgado en 2019 pour aider à combattre l’État islamique autoproclamé.

En Érythréeils fournissent une formation et des équipements militaires et utilisent le pays comme plaque tournante logistique en raison de sa proximité avec la mer.

La plus grande présence du groupe Wagner sur le continent est dans la voiture, où ils mènent des opérations militaires offensives, fournissent du matériel militaire et entraînent les forces gouvernementales. Ils sont également en charge du président et de la sécurité du gouvernement.

Le groupe Wagner fournit également des services consultatifs politiques au régime centrafricain. Ils sont également dans extraction d’or et de diamants par l’intermédiaire de sa filiale Lobaye, dont le chiffre d’affaires est estimé à 18,3 milliards de rands.

Au Mali, les opérations du groupe Wagner sont similaires à celles en RCA.

Au Burkina Fasodes négociations sont en cours pour que le groupe Wagner fournisse une assistance militaire afin d’ajouter à leur contrôle du récit d’information là-bas.

Selon Human Rights Watchdes informations provenant d’agences libyennes et d’organisations de déminage ont lié le groupe Wagner à l’utilisation de mines terrestres et de pièges interdits dans le pays.

Au Zimbabwéils sont soupçonnés d’être impliqués dans des activités minières.

A Madagascarils sollicitaient auparavant des droits miniers.

En guerre Soudanmalgré leurs liens avec les Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires, ils sont également engagés dans des activités minières, des ingérences politiques et des opérations d’information.

Au cours d’un entretien accordé à News24 au début du mois, le dirigeant de RSF, Mohamad Hamdan « Hemedti » Dagalo, a déclaré que le groupe Wagner avait été introduit dans le pays par le gouvernement déchu d’Omar el-Béchir.

Le News24 Africa Desk est soutenu par la Fondation Hanns Seidel. Les histoires produites par l’Africa Desk et les opinions et déclarations qui peuvent y être contenues ne reflètent pas celles de la Fondation Hanns Seidel.