Le groupe Wagner, lié à la Russie, recrute des condamnés russes alors que le nombre de troupes diminue en Ukraine: les services de renseignement britanniques

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les pénuries d’infanterie sur le front de bataille en Ukraine ont incité la force militaire privée liée au Kremlin connue sous le nom de groupe Wagner à recruter des condamnés russes comme drapeau de ses forces.

Vendredi, les services de renseignement britanniques ont déclaré que le groupe de mercenaires travaillait depuis au moins juillet pour renforcer les rangs de Moscou en se rendant dans les prisons russes pour inciter les volontaires à quitter leurs cellules et à se rendre en Ukraine.

“Les prisonniers se sont vu proposer une commutation de peine ainsi que des incitations en espèces”, a déclaré le ministère britannique de la Défense lors d’un point de presse quotidien. “Cela a été revigoré, avec une vidéo récemment publiée montrant très probablement le propriétaire de Wagner, Yevgeny Prigozhin, faisant un argumentaire de recrutement aux prisonniers.”

LA RUSSIE ACCROÎT L’EXTENSION DE LA CARTE BANCAIRE MIR APRÈS D’AUTRES SANCTIONS AMÉRICAINES

Une vidéo serait apparue sur Telegram cette semaine montrant Prigozhin s’adressant aux détenus, qui portaient tous des uniformes de prison noirs, et soulignant qu’il recherchait spécifiquement des “combattants pour les unités d’assaut” pour prendre les armes contre Kyiv.

“Personne ne retourne derrière les barreaux”, a déclaré Prigozhin aux détenus selon Yaroslav Trofimov du Wall Street Journal. “Si vous purgez six mois, vous êtes libre. Si vous arrivez en Ukraine et décidez que ce n’est pas pour vous, nous vous exécutons.”

Prigozhin aurait poursuivi en disant qu’il ne pouvait donner aucune “garantie”, mais a souligné que “seulement deux autres personnes peuvent vous faire sortir d’ici, Dieu et Allah, et ils le feront dans un cercueil en bois”.

“Je peux vous sortir vivant. Mais vous ne pouvez pas rester en vie”, a-t-il ajouté.

LA RUSSIE DIT QUE LES ÉTATS-UNIS TRAVERSERONT LA “LIGNE ROUGE” SI ELLE DONNE DES MISSILES À LONGUE PORTÉE À L’UKRAINE

Le ministère britannique de la Défense a déclaré que les académies russes avaient également commencé à réduire la durée de formation de ses nouveaux cadets et a déclaré qu’ils se dirigeaient probablement vers les lignes de front.

“L’impact du défi de la main-d’œuvre de la Russie est devenu de plus en plus grave”, a déclaré le ministère. “L’accélération de la formation des élèves-officiers et la demande de Wagner pour des troupes d’assaut suggèrent que deux des pénuries les plus critiques dans la crise des effectifs militaires sont probablement l’infanterie de combat et les commandants subalternes.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les dernières tentatives pour amener les bottes russes sur les lignes de front surviennent alors que les troupes ukrainiennes ont fait des progrès significatifs au cours des deux dernières semaines depuis le lancement d’une contre-offensive majeure.

Les responsables de la défense occidentale ont déclaré que leur capacité à progresser rapidement était due à un effort coordonné et à une planification stratégique, associés à l’incapacité de la Russie à réapprovisionner et à regrouper correctement ses troupes dans le nord au cours des six derniers mois.