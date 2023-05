Le groupe Wagner : Comment une milice privée s’est développée pour façonner la guerre en Ukraine – National

Alors que la guerre en Ukraine fait rage et que les alliés occidentaux promettent un soutien supplémentaire pour la prochaine phase du combat, un homme a attiré l’attention en tant qu’influence démesurée du côté russe de l’invasion.

Yevgeny Prigozhin est le chef de facto du groupe Wagner, une milice privée qui a contribué à façonner la guerre en Ukraine comme peu d’entités privées l’ont fait dans le passé. Le groupe Wagner a été à la tête de la bataille de Bakhmut, la plus sanglante et la plus longue de la guerre. Le président russe Vladimir Poutine s’est fortement appuyé sur leurs forces.

Mais qui sont Prigozhin et le groupe Wagner, et pourquoi sont-ils si importants dans le conflit ?

De « chef de Poutine » à chef de guerre

Ce que l’on sait de Prigozhin, 61 ans, suggère certains aspects d’une éducation similaire à celle de Poutine. Tous deux viennent de Saint-Pétersbourg, sont issus de milieux relativement modestes et, de toute évidence, ont appris à se débrouiller seuls.

Prigozhin, pour sa part, a commencé à vendre des hot-dogs dans la ville autour de l’effondrement de l’Union soviétique au début des années 1990 après un passé sordide impliquant des peines de prison pour vol, vol à main armée et introduction par effraction, selon le professeur de l’Université de Toronto Aurel Braun, qui spécialiste de l’histoire de la Russie.

Il a commencé à ouvrir des restaurants et a finalement lancé une entreprise de restauration. On pense que Poutine a été l’un des visiteurs de son restaurant à Saint-Pétersbourg. Après être devenu président en 2000, il a commencé à y emmener des dignitaires étrangers, a également noté Braun.

Bientôt, Prigozhin avait remporté d’importants contrats de restauration gouvernementaux d’une valeur de plusieurs millions et s’était rapproché de Poutine, gagnant le surnom de « chef de Poutine ».

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du vendredi 11 novembre 2011, l’homme d’affaires Yevgeny Prigozhin, à gauche, sert de la nourriture au Premier ministre russe Vladimir Poutine, au centre, lors d’un dîner au restaurant Prigozhin à l’extérieur de Moscou, en Russie. (AP Photo/Misha Japaridze, Piscine, Dossier).



« Il est devenu un oligarque grâce à sa relation étroite avec Poutine », a déclaré Braun. « Vous regardez un individu très sordide, sans scrupules, extrêmement méchant, corrompu et vicieux. »

Ce n’est qu’en 2014 cependant que Prigozhin a commencé à offrir des services militaires privés, une décision qui le positionnerait pour exécuter la volonté du Kremlin, tout en leur donnant un déni plausible d’être impliqué, a déclaré Braun.

Poutine a commencé à utiliser le groupe Wagner pour aider à l’annexion illégale de la Crimée, ainsi que dans diverses activités russes – officielles et non officielles – dans les régions déchirées par la guerre à travers le monde, y compris en Afrique et en Syrie.

« Vous pouvez vous en tirer avec plus », a déclaré Braun à propos des avantages uniques de l’utilisation de milices privées. « Ils peuvent se livrer à des activités terroristes, puis le Kremlin peut nier tout lien. »

Au fil des ans, la notoriété du groupe Wagner a grandi et ils sont devenus connus pour leur brutalité, avec des accusations de viol, de vol de civils et de torture de déserteurs accusés.

Braun dit que le groupe ressemble maintenant plus à une organisation criminelle internationale qu’à une milice privée. En effet, au début de 2023, le Trésor américain a sanctionné le groupe en tant qu’organisation criminelle transnationale, et la Chambre des communes du Canada a adopté une motion non contraignante demandant au gouvernement de qualifier le groupe d’entité terroriste.

Cependant, lier les allégations de brutalité du groupe au Kremlin et à Poutine s’est parfois avéré difficile, et beaucoup ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Poutine puisse effectivement contourner le droit international en les utilisant.

Bon nombre de ces allégations proviennent maintenant de l’Ukraine.

En première ligne en Ukraine

En avant vers le présent, et le groupe Wagner est sorti de l’ombre et a été de plus en plus sous les projecteurs internationaux en tant que force majeure travaillant au nom de la Russie en Ukraine.

Braun a déclaré que le groupe emploie entre 20 000 et 50 000 combattants dans la guerre, et Prigozhin a été inhabituellement franc pour un éminent Russe en critiquant des éléments de l’effort militaire.

Il a critiqué le ministre russe de la Défense et accusé les soldats russes d’avoir abandonné leurs flancs à Bakhmut, tout en affirmant que la Russie n’avait pas fourni suffisamment de soutien militaire ou de munitions.

Braun soupçonne que la critique ouverte est conforme au style de leadership de Poutine.

« (Poutine) aime opposer un groupe à un autre », a déclaré Braun. « Il aime avoir des tribus en guerre qui se disputent et c’est lui qui les maintient ensemble. »

Des soldats ukrainiens tirent au canon près de Bakhmut, une ville de l’est où se déroulent de féroces combats contre les forces russes, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le lundi 15 mai 2023. (AP Photo/Libkos).



Bakmhut s’est avéré un défi important pour la Russie et l’Ukraine, les deux parties creusant et des comptes rendus souvent flous sur ceux qui pourraient faire des progrès au jour le jour.

Reste à savoir combien de temps durera la patience de Poutine avec Prigozhin, d’autant plus que le groupe a subi d’énormes pertes en Ukraine. Mais le groupe Wagner s’est avéré utile à Poutine pour gagner des combattants grâce au recrutement de prisonniers.

Jusqu’à présent, Poutine a enrôlé environ 300 000 Russes pour combattre en Ukraine, mais Braun dit qu’il y a des estimations selon lesquelles plus d’un million d’hommes russes ont fui plutôt que de se battre.

Poutine s’est appuyé sur le recrutement de prisonniers par le groupe Wagner, qui ne peuvent généralement pas être enrôlés mais doivent être incités à se porter volontairessuscitant l’inquiétude des Nations unies.

« Nous sommes troublés par les allégations selon lesquelles des prisonniers recrutés sont régulièrement menacés et maltraités par leurs supérieurs », ont déclaré des experts de l’ONU plus tôt cette année.

« Nous avons des informations selon lesquelles plusieurs recrues ont été exécutées pour avoir tenté de s’évader et, dans d’autres cas, gravement blessées en public en guise d’avertissement aux autres recrues. De telles tactiques constituent des violations des droits de l’homme et peuvent constituer des crimes de guerre.

Selon certaines informations, Wagner menace et intimide les prisonniers pour qu’ils acceptent de travailler pour eux et leur offre la liberté s’ils se battent pendant environ six mois, ainsi qu’un salaire supérieur à la moyenne militaire.

L’embauche de prisonniers a permis à Wagner de remplir les lignes de front de la Russie, mais même cette stratégie n’est peut-être pas viable compte tenu des pertes massives en Ukraine.

« Les gens dans les prisons commencent à comprendre maintenant qu’ils sont utilisés comme chair à canon », a déclaré Braun.