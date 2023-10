Bonnie Svrcek a beaucoup d’expérience lorsqu’il s’agit d’être la seule femme dans la pièce – plus de 40 ans d’expérience.

Elle a été la première femme directrice municipale adjointe de Blacksburg tout au long des années 1990, puis est devenue la première femme directrice municipale de Lynchburg, poste qu’elle a occupé pendant 21 ans avant de prendre sa retraite en 2020.

Bonnie Svrcek. Avec l’aimable autorisation de Virginia Tech.

Svrcek a décidé de consacrer sa retraite à combler le vide qu’elle avait ressenti tout au long de sa carrière dans le gouvernement local en créant un réseau d’éducation et de soutien parmi les femmes occupant des postes administratifs principaux dans toute la Virginie.

Mais même elle avait besoin d’un petit coup de pouce pour commencer. Cela vient de Jerri Wilson, vice-présidente de la section de Virginie de Women Leading Government, une initiative qui compte des sections à travers le pays. Wilson exhortait Svrcek à lancer quelque chose dans ce sens depuis des années, et finalement Wilson a rassemblé une liste de diffusion de femmes occupant des postes gouvernementaux dans tout le Commonwealth en 2018. Elle a persuadé Svrcek de créer un programme d’études et d’organiser un institut qui connecterait également ces femmes. tout en développant leurs compétences en leadership.

En mars 2022, la section de Virginie de Women Leading Government, en partenariat avec le Virginia Tech Roanoke Center, a lancé la première cohorte du Virginia Women’s Municipal Leadership Institute, dirigé par Svrcek.

La deuxième cohorte s’est réunie à l’hôtel Roanoke le 20 octobre. Les 25 femmes venaient de tout l’État et allaient d’une assistante administrative du comté de Campbell au directeur adjoint des finances de la ville de Suffolk en passant par le directeur financier du comté de Prince William. Cette deuxième promotion de l’institut a assisté à un événement d’une demi-journée rempli de séminaires sur le renforcement de la confiance et de débriefings sur les huit derniers mois du programme, culminant avec un déjeuner et la remise des diplômes.

« J’ai appris qu’être une femme n’est pas un déficit, mais un super pouvoir », a déclaré Kristy Shifflett, directrice des opérations du comté d’Albemarle et membre de la cohorte. « Nous devons nous connecter à ce qui nous rend différents et spéciaux, et le mettre sur la table. »

Angela O’Brien. Avec l’aimable autorisation de Virginia Tech.

La nouvelle directrice adjointe de la ville de Roanoke, Angela O’Brien, est un autre membre de la deuxième cohorte honorée lors de la cérémonie de la semaine dernière.

“Cela a définitivement fait progresser mes capacités de leadership”, a déclaré O’Brien, qui travaille au sein du gouvernement de la ville de Roanoke depuis 2000. “Et plus important encore, je pense que cela m’a donné les compétences et les outils nécessaires pour pouvoir aider, encadrer et favoriser d’autres femmes dans le programme pour les aider à atteindre des objectifs supplémentaires, en particulier dans des rôles de leadership au sein du gouvernement local.

LeAnna Surratt, trésorière de la ville et directrice adjointe de Hillsville. Photo gracieuseté de Diane Deffenbaugh/Virginia Tech.

Un sujet de discussion clé tout au long de la journée a été une statistique publiée par le Tableau de bord de la diversité des gouvernements locaux en avril 2022: La Virginie se classe parmi les trois derniers États – battant seulement l’Utah et le Rhode Island – pour les femmes nommées aux postes de direction des gouvernements locaux, avec seulement 17 % de ces postes occupés par des femmes dans le Commonwealth. Des programmes comme l’institut n’existent que dans quatre autres États : Washington, Oregon, Michigan et Texas.

« Nous avons besoin de plus de femmes dans les administrations locales, car la force d’un leadership mixte permettra de bâtir de meilleures communautés », a déclaré Svrcek.

Stephanie Davis, professeure agrégée à la School of Public Administration and Policy de Virginia Tech, a parlé au groupe de quatre valeurs fondamentales de la fonction publique : la responsabilité, l’efficience et l’efficacité, l’équité sociale et la diversité et, enfin, la justice. Elle a terminé son discours en exprimant son optimisme quant à la prochaine génération de femmes leaders qu’elle enseigne dans ses cours d’introduction aux cours de gestion municipale à Virginia Tech, tout en rendant également hommage aux femmes qui ont ouvert la voie devant elles – y compris sa mère, qui a travaillé au Département de la Planification et du Budget de Virginie pendant 35 ans.

« Elle a travaillé à une époque où la conciliation travail-famille n’existait pas et où les femmes n’avaient pas toutes les chances d’occuper des postes de direction », a déclaré Davis. « Elle a travaillé très dur et elle a sacrifié beaucoup pour le meilleur ou pour le pire. Elle a eu des choix très difficiles. Les femmes qui nous ont précédés, dont certaines sont assises dans cette salle aujourd’hui, ont fait des sacrifices dont nous ne saurons jamais. Il est donc de notre responsabilité et de notre devoir, en tant que prochaine génération, d’être le meilleur possible et de rendre nos organisations meilleures.

Svrcek a suivi Davis pour discuter du groupe de travail qu’elle a lancé en 2011 alors qu’elle était présidente de l’International City/County Management Association – elle n’était que la deuxième femme présidente de l’organisation en 99 ans – qui examinait le rôle des femmes dans le gouvernement local.

“L’une des recommandations était certainement de créer des sections solides dans les États du pays pour aider les femmes à acquérir la confiance en soi et les compétences de leadership nécessaires pour occuper les postes de chef de l’administration du Commonwealth”, a déclaré Svrcek.

Le Virginia Women’s Municipal Leadership Institute respecte cette recommandation, selon ses diplômées. Dans un geste de soutien à la mission de l’institut, les membres de la deuxième cohorte ont surpris Svrcek en lui remettant un chèque de 1 070 $ destiné à parrainer la prochaine cohorte.

Le voyage a commencé en janvier pour les membres de la cohorte, lorsque plus de 60 candidats ont soumis des lettres de motivation et des curriculum vitae pour examen par Svrcek.

« Les candidates ont été choisies sur la base de leur lettre de motivation et de l’accent mis sur les raisons pour lesquelles vous souhaitez participer et sur la manière dont vous redonnerez aux autres femmes du gouvernement local une fois l’Institut terminé », a déclaré Svrcek. “De plus, nous voulons que chaque cohorte soit représentative de la géographie du Commonwealth.”

À partir de mars, le groupe s’est réuni pour huit séances, certaines virtuelles et d’autres en personne, organisées dans différents lieux de l’État. Les séances couvraient des sujets tels que les compétences en matière de supervision, la budgétisation et les finances, les relations conseil-gestionnaire, la prise de décision éthique et même une évaluation du type de personnalité Myers-Briggs.

«J’ai adoré rencontrer des femmes de partout dans l’État, avec différents rôles et différentes expertises», a déclaré Shifflett, qui travaille dans le gouvernement local depuis 12 ans. « Et j’aime aussi apprendre de différentes personnes qui jouent le rôle de directeurs adjoints de comté ou qui sont des experts dans certains domaines de développement professionnel. Ce fut une expérience merveilleuse.

Les membres de la cohorte planifient des événements et trouvent des moyens de rester en contact même s’ils sont dispersés à travers l’État.

« Il y a une énergie chez les participants qui ont suivi les deux cohortes pour rester en contact, pour construire et développer leurs propres expériences professionnelles, qu’ils le fassent seuls ou dans le cadre de futurs programmes dans lesquels nous sommes impliqués. » a déclaré Scott Weimer, directeur exécutif du Virginia Tech Roanoke Center. « Je pense qu’il y a une réelle énergie dans ce programme auquel nous sommes ravis de participer et dans tout ce que nous pouvons faire pour continuer à construire ce réseau. C’est pourquoi je reste enthousiaste à l’idée de participer.

