Le groupe turc BOTAS signe un accord d’approvisionnement à long terme en GNL avec TotalEnergies

Le groupe turc BOTAS et le groupe français TotalEnergies ont finalisé un accord d’approvisionnement en GNL à long terme, a annoncé le ministre turc de l’Énergie et des Ressources naturelles.

L’accord de 10 ans a été signé dans le cadre de l’exposition et de la conférence Gastech 2024 à Houston, rapporte News.Az.

« Nous avons signé un accord de GNL à long terme entre notre société nationale BOTAŞ et TotalEnergies lors de l’événement Gastech 2024 à Houston. L’accord de 10 ans débutera en 2027 et livrera 16 cargaisons de GNL pouvant atteindre 1,6 milliard de mètres cubes par an », a déclaré le ministre Bayraktar. X.

« Nos accords de GNL à long terme sont d’une grande importance pour assurer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de notre pays et de notre région, accroître la diversité de nos ressources et assurer la flexibilité de notre approvisionnement énergétique. Je souhaite que cet accord soit bénéfique pour les deux entreprises et pour notre pays », a-t-il ajouté.

