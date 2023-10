PARKERSBURG — Promouvoir son slogan « Expérimenter l’expérience » Tri-State Roofing and Sheet Metal Co. et sa société mère Tri-State/Service Roofing and Sheet Metal Group célèbrent leur premier siècle d’activité en 2023.

Le groupe s’étend sur quatre générations de dirigeants et possède plus d’un milliard de pieds carrés de toitures installées par des professionnels. Fondée en 1923, avec un service et un emplacement à Wheeling, l’entreprise est maintenant un entrepreneur spécialisé régional connu pour son expertise technique et en ingénierie dans tous les types de systèmes de toiture commerciaux, de fabrication de tôles et de systèmes CVC/mécaniques.

La division Parkersburg de Tri-State Roofing and Sheet Metal a été créée en 1949 à la suite de l’acquisition par le groupe de Smith and Burrows Roofing and Sheet Metal Co. Elle fait aujourd’hui partie des 12 entreprises de toiture commerciale et industrielle à service complet et de fabrication de tôles du réseau.

Selon le groupe, l’un des secrets de son succès réside dans les connaissances acquises au fil de décennies d’expérience dans la construction. Les clients sont souvent présentés à l’entreprise en dépannant des fuites et d’autres problèmes persistants d’entretien des bâtiments et restent en contact pour de futurs projets, a déclaré la société.

« Les gens font confiance à Tri-State pour résoudre des problèmes difficiles de gestion des installations. Grâce à nos capacités de fabrication de toiture, de mécanique et de tôlerie, nous sommes une ressource unique pour les propriétaires et les gestionnaires d’immeubles. Jason Lewis, président de Parkersburg Tri-State Roofing and Sheet Metal, a déclaré. « Une autre clé de notre longévité a été notre engagement à recruter, former et retenir les meilleurs éléments dans tous les postes de notre entreprise. »

La sécurité est la priorité numéro un et a également contribué à la longévité et au succès de l’entreprise, a-t-il déclaré.

Le groupe est actif dans les communautés qu’il dessert. Lorsque la National Roofing Contractors Association Roofing Alliance a contacté l’entreprise pour aider les Manoirs Ronald McDonald, Tri-State a accepté.

À l’échelle de l’entreprise, Tri-State Service Group a adopté les toits de 11 Manoirs Ronald McDonald, y compris des maisons à Charleston et Huntington, assurant ainsi les inspections, les réparations et l’entretien de l’organisation.

« Nous sommes très reconnaissants du soutien du Tri-State/Service Group pour aider à entretenir les toits de certains programmes du Manoir Ronald McDonald de la région. » Adam McCormack, directeur du développement chez Ronald McDonald House Charities, a déclaré. « Cet engagement envers l’OMRM permet à l’organisation de se concentrer sur ce qui compte le plus, en soutenant les familles dont les enfants sont malades au moment où ils en ont le plus besoin.

Tri-State Roofing and Sheet Metal à Parkersburg installe, entretient et répare tous les systèmes de toiture à faible pente et à forte pente éprouvés et éprouvés sur le terrain par tous les principaux fabricants de matériaux, y compris le produit et service d’origine du groupe : les toits multicouches.

La division mécanique de l’entreprise fournit des systèmes de CVC, de réfrigération, de fabrication de conduits et de poussières-fumées, y compris la conception, l’installation, le service d’appel d’urgence, la réparation et la maintenance.

Les ateliers internes de fabrication de métaux soutiennent les divisions de toiture et de mécanique avec des produits métalliques sur mesure. Tri-State travaille régulièrement avec les industries pour améliorer les processus, la manutention, l’accès et la sécurité avec des produits métalliques spécialement conçus.

Les 12 autres sites de la région médio-atlantique sont : Charleston, créé en 1948 ; Morgantown, créée en 1995 ; Parkersburg, créée en 1949 ; Cumberland, Maryland, créé en 1938 ; Lexington, Kentucky, créé en 1964 ; Greenville, Caroline du Nord, créée en 1974 ; Raleigh, Caroline du Nord, créée en 2001 ; Wilmington, Caroline du Nord, créée en 1984 ; Charlottesville, Virginie, créée en 2012 ; Martinsville, Virginie, créée en 1979 ; Richmond, Virginie, créée en 1990 ; et Ocala, Floride, créée en 1984.









