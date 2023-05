Le groupe travaille à la création d’un musée commémoratif des anciens combattants – Shaw Local

DIXON — Un groupe de résidents locaux déterminés à honorer le service et le sacrifice des Américains ont quelque chose en commun avec les hommes et les femmes qui ont défendu notre nation.

Ils n’abandonnent pas.

Ils savent que leur tâche est ardue et que le chemin à parcourir peut être long, mais ils ont une mission : amener un musée des anciens combattants à Dixon.

Les commissaires du Veterans Memorial Park Roger Willey (de gauche à droite), Keane Hudson, Mike Mills et Al Wikoff amènent un musée militaire à Dixon lentement mais sûrement: le musée recherche des dons pour la réparation du bâtiment, l’entretien des artefacts et d’autres correctifs pour l’ouvrir dès que possible que possible. (Cody Cutter/Shaw Media)

« Dick Herbon a eu l’idée que nous avions besoin d’un musée », a déclaré Al Wikoff. «Des choses ont commencé à arriver dans le petit centre d’accueil, puis nous avons dépassé cela. Nous parlions un jour et nous nous sommes dit que nous devions aller plus loin. Nous devions faire quelque chose de différent. Ils ont eu l’idée et se sont penchés sur la construction de bâtiments, puis Ron Dewey a décidé de vendre [his building] et nous avons acheté ceci.

Le musée compléterait son voisin, le Veterans Memorial Park, et serait le dernier d’une série d’honneurs dans la ville qui célèbrent le service des anciens combattants.

Le Veterans Memorial Park est un site impressionnant qui accueille les visiteurs lorsqu’ils entrent dans Dixon par l’ouest avec une collection d’équipements militaires, dont un char de combat M60 et un chasseur-bombardier F-105D Thunderchief.

Le centre des visiteurs du parc, le bâtiment de deux pièces du quartier général et du siège social, a rassemblé plus qu’assez de matériel à exposer dans ses deux petites pièces : uniformes, obus de mortier, casques et honneurs militaires. Les commissaires ont vu dans l’ancien atelier de réparation automobile une occasion de rendre justice à leur collection grandissante.

Des réparations et des rénovations sont nécessaires. La préservation de la collection est une autre considération.

« Afin de bien préserver les artefacts, vous devez avoir des contrôles d’humidité et l’avoir dans une plage spécifique afin que le tissu ne se désagrège pas », a déclaré le commissaire du parc, Roger Willey. “Il y a une poignée de choses spécifiques à un musée que nous devons avoir, comme avoir le bâtiment suffisamment bien isolé.”

Le musée lui-même est une organisation à but non lucratif 501 (c) 3, et les dons qui lui sont faits sont déductibles des impôts. Les dons d’artefacts continuent d’affluer, mais pour l’instant ils sont entreposés.

Al Wikoff, l’un des commissaires du Veterans Memorial Park and Museum, passe en revue certaines des boîtes collectées de dons pour le musée. (Cody Cutter/Shaw Media)

En attendant, cependant, les volontaires élaborent leurs plans, sans jamais perdre de vue leur objectif.

« Nous avons beaucoup d’apprentissage à faire », a déclaré Wikoff. «Nous commençons petit, mais je peux le voir devenir plus grand. Nous devons mettre certaines choses en place. Même si vous commencez petit, vous devez avoir de la chaleur, la bonne humidité et toutes sortes de choses pour tout envelopper. Nous le rendons compatible afin que lorsque des choses arrivent, elles ne soient pas emballées plus. »

Les plans prévoient des présentoirs accompagnés de pancartes contenant des informations sur les pièces ainsi que des codes de numérisation pour les utilisateurs de smartphones qui souhaitent en savoir plus. Les codes aident non seulement les gens à obtenir plus d’informations, mais ils attirent également les jeunes visiteurs.

« Ce que nous envisageons, c’est un code de numérisation où vous pouvez le scanner avec votre téléphone et il peut vous donner toutes les informations pour chaque affichage », a déclaré le commissaire du parc, Mike Mills. “C’est ce que nous avons vu dans d’autres musées, nous apprenons donc de ces endroits.”

Willey espère également que les codes de numérisation inciteront les gens à en savoir plus sur l’armée.

« Nous avons des catalogues d’informations avec tout ce que les gens donnent », a déclaré Willey. « L’un de nos projets consiste à tout numériser et à mettre sur un site Web, où les personnes qui numérisent quelque chose peuvent aller voir toutes les informations pertinentes à ce sujet. »

L’un des défis de l’ouverture d’un musée des anciens combattants dans les années 2020 est le nombre décroissant de survivants de la Seconde Guerre mondiale qui peuvent raconter leur histoire en personne. Selon le Département américain des anciens combattants, seuls 167 000 des 16 millions d’Américains qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale étaient en vie en 2022, un nombre qui ne fera que diminuer. Le plus souvent, les dons de matériel et les histoires qui les accompagnent sont faits par la famille des anciens combattants.

« [Other museums] avait des gens qui pouvaient vous parler et vous parler des artefacts et des trucs comme ça », a déclaré Wikoff. « Nous ne pourrons pas faire cela parce que ces gars de la Seconde Guerre mondiale ne sont plus là. »

Les bénévoles du musée peuvent aider à obtenir des informations importantes lorsqu’il accepte des dons, comme à quoi certains objets ont servi, ce que les marquages ​​peuvent signifier et parfois comment quelque chose s’est retrouvé en possession d’un soldat.

« Beaucoup de choses que nous obtenons proviennent de quelqu’un dont les pères sont décédés », a déclaré le commissaire du parc, Keane Hudson. « Beaucoup de vétérinaires n’en ont pas parlé. S’ils ont des photos, nous prendrons des photos et des informations sur la littérature, mais avec beaucoup d’entre eux, vous ne l’obtiendrez pas. Avec un peu de chance, avec tout ce que nous aurons, peut-être que les gens se rendront compte que nous sommes intéressés par tout ce genre de choses, pas seulement l’artefact lui-même, mais d’où vient-il. Si leur père a participé à la Bataille des Ardennes, c’est important.

Alors que les objectifs à court terme sont en place pour le musée, les objectifs à long terme sont également au programme : la commission du parc possède également deux parcelles de terrain sur Lincoln Avenue au nord de son bâtiment actuel qu’elle espère utiliser pour ajouter au bâtiment. L’une des parcelles contient une maison vacante qui doit être démolie dans un proche avenir.

Wikoff a vu comment les vétérans se sont impliqués pour créer le parc en 2001. Il envisage la même chose avec le musée maintenant.

« La vallée de Sauk a des vétérans partout », a déclaré Wikoff. « Lors de la construction du Veterans Memorial Park, nous avons fait appel à des anciens combattants pour venir nous aider. Peu importe ce dont vous aviez besoin, il y avait un vétéran qui l’a fait.

Comment faire un don

Les dons peuvent être envoyés par la poste au Veterans Memorial Park Museum, PO Box 591, Dixon, IL, 61021, avec des chèques à l’ordre de « Veterans Memorial Park Museum ». Les dons peuvent également être déposés au centre d’accueil du parc, ouvert de 12h à 16h le samedi et le dimanche jusqu’à fin septembre. Les paiements en ligne peuvent être effectués via PayPal ou Venmo.

Aller à dixonveteranspark.orgenvoyez un e-mail à [email protected] ou appelez le 815-288-1911 pour plus d’informations sur le musée et ses objectifs de collecte de fonds, pour organiser un don ou pour aider au développement du musée.