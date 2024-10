Le groupe tête d’affiche fait une grande annonce après s’être retiré du festival à cause du « meurtrier » Kyle Rittenhouse

Après s’être retirés d’un festival de musique après avoir appris que leur fils préféré était de droite Kyle Rittenhouse avait été invité à comparaître, Evergreen Terrace a annoncé qu’elle organisait un spectacle-bénéfice.

« Orlando, nous vous reverrons bientôt » le groupe l’a dit à ses fans sur une publication sur Facebook. « Nous organisons actuellement un show avec les groupes qui ont abandonné le festival Shell Shock après avoir été pris au dépourvu. Tous les bénéfices d’Evergreen seront reversés à une organisation d’anciens combattants associée. Mises à jour bientôt.

Le groupe a ajouté : « Nous jouons des spectacles, pas des rallyes. »

Les groupes et la tête d’affiche d’un prochain festival de musique à Orlando, en Floride. retiré de la file d’attente après avoir appris que Rittenhouse avait été invité en tant qu’invité.

En tant que tête d’affiche du festival « Shell Shock II », le groupe de metalcore Evergreen Terrace a annoncé en une publication sur les réseaux sociaux Samedi, le groupe n’assisterait plus au festival du 17 octobre en raison de l’apparition de Rittenhouse. Signalé par haut-parleur qu’un groupe de reprises de Slipknot les remplacera désormais en tête d’affiche.

Rittenhouse a tiré sur trois hommes, tuant deux d’entre eux et blessant le troisième, lors d’une manifestation contre la brutalité policière à Kenosha, Wisconsin, en 2020. Rittenhouse a été acquitté après avoir affirmé avoir tiré en état de légitime défense après que les hommes l’aient attaqué. Depuis, il a utilisé son cas pour gagner de l’argent en tant que héros de droite.

« Evergreen Terrace a toujours soutenu et continue de soutenir des événements philanthropiques pour les anciens combattants, la sensibilisation au SSPT, la pauvreté des enfants et bien d’autres, mais nous ne nous alignerons pas sur un événement promouvant des meurtriers tels que Kyle Rittenhouse en capitalisant sur leur pseudo-célébrité », a déclaré Evergreen Terrace. dans sa déclaration.

«Malheureusement, nous n’avons pas fait preuve de diligence raisonnable lors de cet événement particulier. Même après qu’ils ont proposé de retirer Kyle de l’événement, nous avons découvert plusieurs entités associées avec lesquelles nous ne sommes tout simplement pas d’accord », poursuit le communiqué.

Loudwire a rapporté qu’au moins trois autres groupes – Southpaw, Let Me Bleed et American Hollow – se sont également retirés du festival.

Les commentaires sur la publication Facebook du groupe étaient pour la plupart positifs, même si certains trolls utilisaient encore et encore la même phrase fatiguée : « Qui es-tu ? »

« Je suis grand-mère. Je ne connais pas votre groupe, mais j’applaudis votre décision. Il a peut-être été acquitté, mais il ne doit pas être considéré comme une célébrité ou comme une personne admirable. Je vais écouter une partie de votre musique maintenant.

« Merci d’avoir défendu ce qui est juste. »

« « Nous jouons des spectacles, pas des rassemblements » aura fière allure sur une chemise. »

« Continuez votre bon travail. Les fans vous respecteront. Oubliez ces idiots.