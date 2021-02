Le groupe terroriste soutenu par l’Iran Guardians of Blood menace plus d’effusion de sang après une attaque meurtrière à la roquette contre une base aérienne américaine

Le groupe terroriste soutenu par l’IRAN, Guardians of Blood, a menacé de faire plus d’effusion de sang après l’attaque meurtrière à la roquette contre une base aérienne américaine en Irak lundi.

Quatorze roquettes ont été tirées sur la base aérienne hébergeant les troupes américaines à Erbil hier, tuant un entrepreneur et neuf autres blessés.

L’attaque d’Erbil a été revendiquée par le groupe peu connu soutenu par l’Iran se faisant appeler Awliyaa al-Dam, ou Guardians of Blood, A rapporté Al Jazeera.

Au cours de l’année écoulée, des dizaines de groupes ont revendiqué des attaques à la roquette, mais les responsables de la sécurité disent qu’ils sont une façade pour les groupes pro-iraniens, notamment Kataib Hezbollah et Asaib Ahl al-Haq.

Selon le SITE Intelligence Group, une organisation à but non lucratif qui suit l’activité en ligne des organisations armées, a déclaré que les Gardiens du sang mèneraient de nouvelles attaques.

« L’occupation américaine ne sera pas à l’abri de nos frappes dans n’importe quel pouce de la patrie, même au Kurdistan, où nous promettons de mener d’autres opérations qualitatives », auraient déclaré les Gardiens du sang.

Au moins deux civils irakiens ont également été blessés, ainsi que plusieurs voitures et biens endommagés.

Les États-Unis se sont engagés à « tenir pour responsables les responsables » de l’attaque à la roquette de lundi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken affirmant que Washington était « indigné » par l’attaque.

« J’ai contacté le Premier ministre du gouvernement régional du Kurdistan, Masrour Barzani, pour discuter de l’incident et pour promettre notre soutien à tous les efforts pour enquêter et tenir responsables les responsables », a déclaré Blinken dans un communiqué hier soir.

Pendant ce temps, M. Barzani a déclaré que la région du Kurdistan affronterait « les terroristes et les ennemis » après l’attaque de lundi.

«Indépendamment des tentatives des ennemis et des ennemis de nuire à notre nation [and] destiné à détériorer la stabilité de la région du Kurdistan… nous les confronterons avec une volonté plus forte », a déclaré Barzani dans un communiqué aujourd’hui.

« Ils ne nous arrêteront pas sur notre chemin vers la prospérité. »

Après l’attaque de la nuit dernière, M. Barzani a immédiatement condamné les auteurs et a exhorté tous les Kurdistanais à rester calmes.

Il a également tweeté qu’une enquête approfondie suivrait pour « identifier les hors-la-loi derrière cette attaque terroriste ».

Le président irakien Barham Salih a déclaré qu’il s’agissait d’une « attaque terroriste criminelle », mettant en garde contre une « escalade dangereuse » dans une région déjà instable.

Aujourd’hui, l’Iran s’est opposé à tout acte portant atteinte à la sécurité de l’Irak.

« L’Iran considère la stabilité et la sécurité de l’Irak comme une question clé pour la région … et rejette toute action qui perturbe la paix et l’ordre dans ce pays », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh aux médias.

Il a condamné « les tentatives suspectes d’attribuer [the attack] en Iran « .

En décembre, un entrepreneur américain a été tué dans une attaque à la roquette contre une base de la province de Kirkouk, ce qui a incité les États-Unis à répondre par des frappes aériennes contre Kataib Hezbollah.

Les tensions entre les États-Unis et l’Iran ont atteint leur point d’ébullition en décembre après que l’ancien président Donald Trump a émis une menace disant qu’il « tiendrait l’Iran pour responsable » de tout décès après l’attaque de l’ambassade américaine à Bagdad.

Atout tweeté: «Notre ambassade à Bagdad a été touché dimanche par plusieurs roquettes. Trois roquettes n’ont pas pu être lancées. »

«Devinez d’où ils venaient: L’IRAN. Maintenant, nous entendons parler d’attaques supplémentaires contre des Américains en Irak », le président a écrit, à côté d’une photo des trois fusées.

«Quelques conseils de santé amicaux à l’Iran: Si un Américain est tué, Je tiendrai l’Iran pour responsable. Réfléchir. »

Début décembre, les États-Unis ont retiré du personnel de leur ambassade à Bagdad, réduisant temporairement le personnel avant le premier anniversaire de la frappe aérienne américaine qui a tué Le général iranien – Qasem Soleimani.

Soleimani a été tué dans une attaque ciblée – ordonné par Trump après que des milices soutenues par l’Iran aient tiré des roquettes sur des cibles américaines – à l’extérieur de l’aéroport de Bagdad le 3 janvier.