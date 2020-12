Le groupe terroriste djihadiste Boko Haram a revendiqué la responsabilité de l’enlèvement de centaines d’étudiants au Nigéria.

Plus de 330 élèves sont portés disparus après une attaque perpétrée par des hommes armés contre l’école secondaire gouvernementale de Kankara vendredi soir.

Le gouverneur de l’État de Katsina, Aminu Bello Masari, a déclaré que les assaillants avaient contacté le gouvernement et que des négociations sur le sort des enfants étaient en cours.

Publiant sur Twitter, il a déclaré: << Les ravisseurs de nos enfants ont pris contact avec le gouvernement et des pourparlers sont en cours pour assurer leur sécurité et leur retour dans leurs familles respectives. Les agences de sécurité déployées pour les opérations de sauvetage nous ont également informés qu'elles avaient localisé leur position".

Le quotidien nigérian Daily a déclaré avoir reçu un message audio du chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, disant que son groupe avait enlevé les écoliers parce que l’éducation occidentale était contraire aux principes de l’islam.

« Ce qui s’est passé à Katsina a été fait pour promouvoir l’islam et décourager les pratiques non islamiques car l’éducation occidentale n’est pas le type d’éducation permise par Allah et son Saint Prophète », a déclaré le journal citant Shekau.

Il n’y a pas eu de vérification indépendante du message audio mais Shekau a dans le passé publié des messages vidéo et audio au nom de Boko Haram.

Plusieurs groupes armés opèrent dans le nord du Nigéria, où se trouve l’État de Katsina. On croyait à l’origine que les assaillants étaient des bandits qui travaillent parfois avec Boko Haram.

Un grand nombre des plus de 600 étudiants de sexe masculin ont pu s’échapper pendant l’attaque alors que les assaillants étaient dans une fusillade avec la police, selon le porte-parole de la police d’État de Katsina, Gambo Isah.

L’attaque scolaire la plus grave du Nigéria a eu lieu en avril 2014, lorsque plus de 270 écolières ont été enlevées de leur dortoir à l’école secondaire gouvernementale de Chibok, dans le nord-est de l’État de Borno.

Une centaine de filles sont toujours portées disparues. Boko Haram a déclaré à l’époque qu’il voulait empêcher les femmes d’aller à l’école.