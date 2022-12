Le groupe technologique NetChoice poursuit pour bloquer la loi californienne sur la sécurité en ligne des enfants

NetChoice, un groupe de l’industrie technologique qui comprend Amazone , Google , Méta TikTok et Twitter, annoncé Mercredi, il poursuit la Californie pour bloquer la nouvelle loi sur le code de conception adaptée à l’âge de l’État, qui, selon elle, viole le premier amendement.

Inspiré des normes du Royaume-Uni, le Loi californienne vise à établir des règles qui rendent Internet plus sûr pour les enfants. Il exige que les paramètres de confidentialité les plus élevés soient activés par défaut pour les mineurs et indique que les services en ligne ciblant les enfants de moins de 18 ans doivent évaluer le risque de préjudice pour ces utilisateurs qui pourrait provenir de messages ou d’une exploitation potentiellement nuisibles.

La procès s’ajoute à une liste croissante d’affaires judiciaires impliquant la liberté d’expression sur Internet. Les législateurs tentent, dans de nombreux cas, d’affaiblir les larges protections de responsabilité dont bénéficient les plateformes en ligne pour leurs efforts de modération de contenu et les publications de leurs utilisateurs.

Les préoccupations concernant les problèmes de confidentialité et de modération s’étendent à tous les partis, bien que les républicains et les démocrates soient encore largement en désaccord sur la manière dont ils doivent être traités. Alors que le projet de loi californien a été adopté par une législature majoritairement démocrate, NetChoice a également poursuivi le Texas et la Floride pour leurs lois sur les médias sociaux adoptées par des législatures majoritairement républicaines. Ces projets de loi visent à tenir les plateformes technologiques responsables de la suppression de postes sur la base d’opinions politiques.

En Californie, NetChoice allègue que la nouvelle loi nuira aux mineurs, plutôt que de les protéger, tout en enfreignant les droits du premier amendement à la liberté d’expression en forçant les entreprises à deviner la signification des “termes intrinsèquement subjectifs” des utilisateurs.

“L’État est habilité à imposer des sanctions financières écrasantes” si les entreprises se trompent, a déclaré le groupe. “L’État peut également imposer de telles sanctions si les entreprises ne respectent pas leurs normes de modération de contenu à la satisfaction du procureur général.”

NetChoice affirme que la loi, qui devrait entrer en vigueur en juillet 2024, produira “une pression écrasante pour modérer excessivement le contenu afin d’éviter les sanctions de la loi pour le contenu que l’État juge nuisible”. La “modération excessive”, selon le groupe, “étouffera des ressources importantes, en particulier pour les jeunes vulnérables qui dépendent d’Internet pour obtenir des informations vitales”.

Un représentant du bureau du procureur général de Californie, Rob Bonta, a défendu la loi dans une déclaration envoyée par courrier électronique.

La mesure “fournit de nouvelles protections essentielles sur la collecte et l’utilisation de leurs données et s’efforce de remédier à certains des préjudices réels et démontrés associés aux médias sociaux et à d’autres produits et services en ligne”, indique le communiqué. “Nous examinons la plainte et sommes impatients de défendre cette importante loi sur la sécurité des enfants devant les tribunaux.”

Le libellé du procès fait écho aux préoccupations exprimées par un éventail de groupes de la société civile contre un projet de loi bipartisan fédéral qui vise également à imposer certaines protections aux enfants sur Internet. Ces groupes ont mis en garde contre les atteintes potentielles aux droits de la communauté LGBTQ, en particulier, craignant que les paramètres des filtres de contenu ne soient influencés par des préférences politiques.

Les législateurs à la tête de la législation fédérale cherché à répondre à certaines de ces préoccupations dans une nouvelle version du projet de loi publiée mardi soir, bien que certains insatisfaction avec les changements sont restés.

Les lois de la Floride et du Texas auxquelles NetChoice s’oppose cherchent à percer des trous dans le large bouclier de responsabilité de l’industrie technologique, l’article 230 du Communications Decency Act, qui protège le droit de modérer le contenu. Les républicains ont tenté d’imposer des restrictions plus importantes aux entreprises de médias sociaux pour ce qu’ils considèrent comme une censure des opinions conservatrices sur les sites les plus populaires.

Les plates-formes grand public ont nié à plusieurs reprises une application biaisée de leurs règles communautaires, et recherche indépendante a montré que les points de vue conservateurs dominent souvent les discussions en ligne.

En mai, la Cour suprême a bloqué l’entrée en vigueur de la version du Texas, bien qu’elle ne se soit pas prononcée sur le fond de l’affaire, et la version de la Floride a jusqu’à présent été bloquée par les tribunaux inférieurs.

La Cour suprême pourrait toujours choisir de se saisir des affaires contre les deux lois de l’État. En attendant, il l’a annoncé entendra deux cas différents l’année prochaine qui impliquent la protection de l’article 230 et pourrait potentiellement l’affaiblir.

