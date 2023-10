Le groupe tchécoslovaque conclut un accord définitif pour acquérir l’activité de produits sportifs de Vista Outdoor pour 1,91 milliard de dollars

Le PDG actuel, Jason Vanderbrink, continuera à diriger l’activité des produits de sport et le siège social américain restera à Anoka, Minnesota.

Il s’agit de la plus grande acquisition de l’histoire de l’industrie de défense tchèque

PRAGUE, le 16 octobre 2023–(FIL D’AFFAIRES)–Le Groupe tchécoslovaque (« CSG ») a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif en vue d’acquérir l’activité de produits de sport de Vista Outdoor Inc. (NYSE : VSTO) (« Vista Outdoor ») pour un montant total de 1,91 milliard de dollars. , valorisant l’entreprise à environ 5x l’EBITDA de l’exercice 2024E, y compris les coûts autonomes estimés. CSG s’associera à la direction existante pour poursuivre la croissance continue envisagée pour l’activité Produits de sport au cours des années à venir.

Basée à Anoka, Minnesota, l’activité Sporting Products de Vista Outdoor est l’un des principaux fabricants de munitions sur les marchés commerciaux et répressifs des États-Unis. Elle emploie environ 4 000 personnes dans ses quatre usines américaines et possède de grandes marques de munitions, notamment CCI, Federal, HEVI-Shot, Remington et Speer.

CSG, basée à Prague, en République tchèque, est une entreprise leader dans le domaine de la technologie industrielle, opérant dans cinq secteurs d’activité stratégiques : la défense, l’aérospatiale, les munitions, la mobilité et les projets commerciaux. Il est contrôlé et dirigé à 100 % par Michal Strnad, qui en a fait le groupe industriel tchèque le plus important, avec une forte présence internationale. CSG emploie plus de 10 000 personnes dans le monde et possède et gère un portefeuille diversifié d’entreprises industrielles et commerciales dans les secteurs civil et de la défense.

La transaction proposée serait la plus grande acquisition réalisée par CSG à ce jour après une longue série d’acquisitions de moindre envergure axées sur le marché européen, notamment l’acquisition de Fiocchi Munizioni en 2022. Elle représente également la plus grande acquisition de l’histoire de l’industrie de défense tchèque. La transaction devrait être finalisée au cours de l’année civile 2024, sous réserve de l’approbation des actionnaires, de l’obtention des approbations réglementaires nécessaires et d’autres conditions de clôture habituelles. À la clôture, Sporting Products deviendra une filiale en propriété exclusive de CSG, fonctionnant comme une société privée. Jason Vanderbrink restera PDG de l’activité Sporting Products et le siège social américain restera à Anoka, Minnesota.

L’histoire continue

Michal Strnad, propriétaire et PDG de CSGa commenté : «Cette transaction s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’expansion des piliers clés de notre activité. Je suis fier que notre entreprise et l’industrie de défense tchèque aient réussi à réaliser l’investissement tchèque le plus important sur le marché américain à ce jour, ce qui approfondira les relations industrielles stratégiques entre les deux pays.. Nous sommes impatients de travailler avec Jason et l’équipe de direction de Sporting Products pour développer le succès de leur entreprise et leur héritage de fabrication aux États-Unis. »

David Štěpán, membre du conseil d’administration du CSG et directeur des investissements pour CSG International Projectsajoutée: «L’activité Sporting Products de Vista Outdoor est intégrée verticalement, affiche d’excellents résultats financiers et est bien investie. Grâce à cette acquisition, CSG deviendra l’un des plus importants fabricants de munitions au monde avec une gamme complète sur tous les calibres.« .

«Il s’agit d’une étape stratégique importante pour notre entreprise dans la création de valeur grâce à la séparation de nos segments Produits de plein air et Produits de sport., » dit Gary McArthur, PDG par intérim de Vista Outdoor. «Le plan précédemment annoncé visant à séparer nos activités nous a permis d’exécuter en toute transparence cette transaction, qui, selon nous, est la meilleure voie pour maximiser la valeur pour toutes nos parties prenantes, tout en mieux positionnant les produits de sport et les produits de plein air pour leur succès futur.«

«Nous sommes convaincus que CSG est un excellent foyer pour nos principales marques de munitions,» dit Jason Vanderbrink, PDG de Produits sportifs. «L’entreprise s’engage pleinement envers nos marques américaines emblématiques et développe notre héritage de fabrication américaine, notre soutien aux clients militaires et chargés de l’application de la loi, ainsi que nos investissements dans la conservation et notre patrimoine de chasse et de tir. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec l’équipe CSG alors que nous entrons dans cette prochaine phase et positionnons nos marques pour un succès à long terme.«

Conseillers

JP Morgan agit en tant que conseiller financier exclusif du groupe tchécoslovaque, et dirige et structure le financement de l’acquisition, avec Clifford Chance LLP agissant en tant que conseiller juridique.

Morgan Stanley & Co. LLC agit en tant que conseiller financier exclusif de Vista Outdoor et Cravath, Swaine & Moore LLP agit en tant que conseiller juridique.

À propos du groupe tchécoslovaque

Le Groupe tchécoslovaque (CSG) est une société holding internationale de technologie industrielle s’appuyant sur la tradition de l’industrie tchèque et slovaque, détenue par Michal Strnad. CSG soutient le développement des entreprises tchèques et slovaques engagées dans la production et le commerce de l’industrie militaire et civile. Plus de 10 000 personnes sont employées par les sociétés et filiales du CSG. En 2022, les revenus consolidés du holding ont atteint 25 milliards de CZK. CSG opère dans cinq segments d’activité stratégiques couvrant l’aérospatiale, les munitions, la défense, la mobilité et les projets commerciaux.

À propos de Vista Extérieur Inc.

Vista Outdoor (NYSE : VSTO) est la société mère de plus de trois douzaines de marques renommées qui conçoivent, fabriquent et commercialisent des produits de sport et de plein air. Les marques incluent Bushnell, CamelBak, Bushnell Golf, Foresight Sports, Fox Racing, Bell Helmets, Camp Chef, Giro, Simms Fishing, QuietKat, Stone Glacier, Federal Ammunition, Remington Ammunition et plus encore. Nos segments de reporting, Produits de plein air et Produits de sport, offrent aux consommateurs une large gamme de produits de plein air et de sport innovants, de haute qualité et axés sur la performance. Pour des nouvelles et des informations, visitez notre site Web à www.VistaOutdoor.com.

Voir la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20231016784417/en/

Contacts

Contact du groupe TCHÉCOSLOVAQUE

Andrej Čírtek, porte-parole

Porte-parole

Portable : +420 602 494 208

Courriel : [email protected]

Ou

Dan Zacchei / Joe Germani

Partenaires de la place Longacre

[email protected] / [email protected]