Le groupe St. Charles exauce les souhaits des anciens combattants et des premiers intervenants d’assister à des événements sportifs à l’échelle nationale – Shaw Local

Ce qui a commencé comme un défi père-fils pour voir un match dans chaque stade de la NFL pendant une saison en est maintenant à sa 10e année pour aider à répondre aux souhaits des membres de l’armée ainsi que des premiers intervenants d’assister à des événements sportifs à l’échelle nationale.

L’organisation à but non lucratif Operation Warrior Wishes, dirigée par le résident de St. Charles Craig Steichen et son fils Matt, accueillera environ 150 héros lors des événements du Super Bowl cette semaine.

Craig Steichen a déclaré que le groupe avait commencé comme un rêve d’être le premier père et fils à assister à un match de la NFL dans les 32 stades de la NFL en une saison.

En même temps, ils voulaient redonner et ont eu l’idée d’inviter des guerriers blessés comme invités à chaque match pour remercier les soldats pour le service et les sacrifices qu’ils avaient faits. Leurs efforts ont été mis en lumière lorsque l’ancien entraîneur des Bears de Chicago, Mike Ditka, les a mentionnés sur ESPN Monday Night Football et a proposé de payer leurs dépenses.

“Nous avons poliment refusé parce que nous n’étions pas un organisme de bienfaisance et qu’il n’y avait aucune raison pour qu’il nous rembourse”, a déclaré Craig Steichen.

Plus tard, ils ont changé d’avis et ont accepté son don afin de pouvoir créer l’organisation à but non lucratif Operation Warrior Wishes en 2013.

Le groupe est allé au-delà des attentes de Craig Steichen.

“Nous réaliserons notre 10 000e souhait cet été”, a-t-il déclaré.

Le groupe exauce les souhaits des anciens combattants actifs et retraités ainsi que des premiers intervenants.

Parce que Matt a maintenant des enfants, Craig Steichen est celui qui voyage à travers le pays.

“Nous ne le faisons plus ensemble”, a déclaré Craig Steichen. “Je fais tous les voyages mais il fait tous les trucs en coulisses.”

Craig Steichen est touché après avoir lu les lettres des personnes aidées par le groupe.

Pour aider à financer les efforts du groupe, une sortie de golf a eu lieu au cours des dernières années. La sortie de golf a été annulée en 2020 et 2021 à cause de la pandémie et l’année dernière, il a plu.

La sortie de golf de cette année est prévue pour le 7 août au St. Andrews Golf and Country Club à West Chicago.

Pour nommer quelqu’un pour recevoir un vœu, rendez-vous sur le site Web de l’organisation à warriorwishes.org. Le site Web contient également des informations sur la façon de faire un don à l’organisation.