Le groupe Santa Cruz porte un regard attentif sur les plus hautes aspirations de la photographie d’art

De nos jours, tout le monde a un appareil photo dans sa poche – et, dans la plupart des cas, un très bon appareil photo aussi. Il va donc de soi que, armés de l’innovation technologique, tout le monde pourrait commencer à croire qu’il est photographe.

Mais même si la technologie des téléphones portables a (choisissez votre verbe ici) démocratisé ou dévalorisé la photographie, de nombreux photographes se consacrent toujours à ce métier tel qu’il s’est développé à l’origine au 19e siècle : capturer une image convaincante et la mettre sur papier.

L’un de ces groupes est Pixel Printers of Santa Cruz, un collectif de huit artistes du comté de Santa Cruz qui font l’objet d’une nouvelle exposition d’art vivifiante à la galerie R. Blitzer en février intitulée « Through Our Eyes ».

Notez que ces gens ne s’appellent pas les Pixel Photographes de Santa Cruz, mais le Pixel Imprimantes de Santa Cruz. C’est parce qu’ils croient au caractère sacré de la photo sur papier et reconnaissent le savoir-faire artistique et technologique nécessaire pour y parvenir. Cela les marque aussi un peu comme des rebelles dans ce monde où les écrans sont tout. Pour la plupart d’entre nous, peut-être, la différence entre une superbe photo sur un iPad et sur un morceau de papier photo accroché au mur est négligeable. Pour les Pixel, c’est crucial. Pour eux, les impressions révèlent des textures, des motifs et même des couleurs que les photos sur un écran d’ordinateur rétroéclairé ne peuvent pas vraiment capturer.

“Je pense qu’aujourd’hui, la photographie numérique est principalement structurée autour de l’écran, des téléphones portables ou des écrans de bureau”, a déclaré Kevin Osborn, l’un des huit artistes Pixel. « Nous nous concentrons sur l’image imprimée. En réalité, l’idée est d’aller au-delà de l’écran et d’arriver à quelque chose de physique. Nous pensons que l’impression physique est l’expression ultime de l’œuvre.

Les huit – Osborn, Kathy Edwards, Keith Munger, Michael Singer, Annelies de Kater, Mark Overgaard, Robert Mahrer et Larry Herzberg – se réunissent une fois par mois, comme une sorte de salon, pour partager des idées et des techniques et critiquer le travail de chacun. . Ils viennent d’horizons divers et chacun a un ensemble unique d’intérêts et d’obsessions en ce qui concerne les thèmes de leur travail. L’une d’elles se concentre sur les cristaux de glace présents dans la nature dans l’Arctique et l’Antarctique. Un autre recherche des images Escher-esques dans l’environnement bâti banal. Un autre est à la recherche d’images esthétiquement intrigantes dans le paysage post-CZU du parc national de Big Basin Redwoods. Ce qu’ils ont en commun, c’est un profond respect pour le pouvoir de la photographie d’aider à voir plus profondément et une éthique qui place l’impression sur papier au centre du processus créatif.

« Nous effectuons tous beaucoup de post-traitement informatique de nos images », a déclaré Michael Singer, « mais nous ne sommes pas vraiment des artistes informatiques. Nous sommes beaucoup de paysages, de portraits et d’abstraits. C’est vraiment partout. Et c’est ce qui est bien dans le groupe : nous sommes tous complémentaires les uns des autres. Il n’y a pas beaucoup de chevauchement.

Le groupe est une émanation d’un réseau plus vaste de photographes locaux connu sous le nom de communauté des artistes numériques, dont beaucoup ont étudié la photographie auprès du photographe et artiste du Cabrillo College, Ted Orland. À la sortie de la pandémie, une poignée de ces photographes ont décidé de former un groupe dissident, pour leur permettre d’explorer plus en profondeur le travail de chacun.

“Nous limitons le groupe à huit personnes”, a déclaré Osborn. « Pas plus de huit, et nous ne serions pas en mesure d’accorder au travail de chacun l’attention qu’il mérite. »

Les Pixel Printers ont déjà réalisé une exposition collective – à Half Moon Bay l’automne dernier. Le spectacle de Blitzer, « Through Our Eyes », sera une version étendue du spectacle de Half Moon Bay et marquera les débuts publics du groupe dans la communauté où ils vivent tous.

“Nous avons essentiellement doublé la taille du spectacle”, a déclaré Osborn. «C’est une expression plus complète de notre travail.»

Osborn est représentatif des Pixels dans la mesure où il partage l’orientation générale du groupe vers la photographie, mais il a aussi ses intérêts idiosyncratiques. Dans son cas, il s’agit de photographie infrarouge, capturant la gamme de couleurs au-delà du spectre de la vue humaine. L’objectif récent d’Osborn a été l’imagerie infrarouge du varech le long des plages et des rivages de Santa Cruz. Les photos infrarouges donnent au spectateur une perception différente de la lumière et des couleurs, notamment des images naturelles et végétales. La lumière infrarouge inverse souvent les couleurs et les valeurs. Les arbres et autres plantes, par exemple, semblent blancs, ajoutant une ambiance fantomatique surréaliste à une scène par ailleurs banale.

Osborn, qui vient d’une formation d’ingénieur en technologie, a commencé à filmer avec un filtre infrarouge – qui bloque toute la lumière visible, ne laissant que la lumière infrarouge – sur son appareil photo « juste pour voir à quoi ressemble le monde dans l’infrarouge. Et j’ai eu beaucoup de photos d’arbres. Je veux dire, j’ai été tenté de faire une exposition d’arbres [with the new Blitzer show]. Mais au lieu de cela, j’ai pensé que le varech était peut-être quelque chose que les gens n’avaient jamais vu auparavant. J’espère que les gens le regarderont et diront : « Qu’est-ce que c’est ? »

Bob Mahrer, le dernier membre des Pixel Printers, est un surfeur de longue date qui, en tant que photographe, poursuit un projet qu’il appelle « Essential California ». Il s’agit, dit-il, d’un effort visant à capturer la majesté et le mystère de différents sites californiens dans différentes conditions d’éclairage. Il est particulièrement attiré par la Vallée de la Mort et les déserts du sud de la Californie, ainsi que par la Sierra orientale.

«J’en suis juste tombé amoureux», a déclaré Maurer à propos de la photographie artistique de paysage. « Mes copains surfeurs ne comprenaient pas. Ils m’appelaient à propos d’une houle ou quelque chose du genre, et je disais : « Je suis dans la Vallée de la Mort. »

Annelies de Kater se concentre plutôt sur l’infime, trouvant des motifs abstraits dans des décors naturels, comme la vie végétale ou les formations rocheuses. De Kater est pathologiste de profession et elle a déclaré qu’il existe un certain chevauchement entre les sciences et la photographie abstraite.

“La photographie est une forme d’art qui séduit de nombreux scientifiques”, a-t-elle déclaré, “parce qu’elle comporte souvent de nombreux aspects techniques détaillés.”

Michael Singer se concentre également sur les abstractions, mais son travail provient souvent du monde bâti ou créé par l’homme. “Je vais prendre une image, la dupliquer, la retourner ou la faire pivoter, en essayant de trouver une interprétation de quelque chose que les gens ont vu plusieurs fois mais qui le regardent d’une manière nouvelle.”

« À travers nos yeux » des imprimantes Pixel de Santa Cruz ouvre Vendredi 26 janvier, à la galerie R. Blitzer dans l’ancien bâtiment Wrigley, dans le côté ouest de Santa Cruz. La réception d’ouverture aura lieu le vendredi de 17h à 20h. Elle sera suivie d’une réception le premier vendredi le 2 février de 17h à 20h.

