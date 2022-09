Le groupe sanguin peut prédire le risque d’AVC chez les moins de 60 ans : étude

Au milieu des rapports croissants d’accidents vasculaires cérébraux chez les personnes de moins de 60 ans, une nouvelle étude suggère que le risque d’accident vasculaire cérébral dans les groupes d’âge plus jeunes pourrait potentiellement être déterminé par leur groupe sanguin.

Des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université du Maryland ont comparé le groupe sanguin de ceux qui ont eu un AVC à un plus jeune âge par rapport à ceux qui étaient soit plus âgés lorsqu’ils en ont eu un, soit qui n’en ont jamais subi. Leurs résultats suggèrent que les personnes de groupe sanguin A étaient plus susceptibles d’avoir un accident vasculaire cérébral précoce et que celles de groupe sanguin O avaient le risque le plus faible.

L’étude publiée mercredi dans la revue Neurology a recueilli les données de 48 études qui ont suivi 17 000 patients victimes d’un AVC et près de 600 000 personnes en bonne santé qui n’en ont jamais subi. Les chercheurs ont analysé les profils génétiques des patients, en particulier le gène de leur chromosome qui détermine si une personne a un groupe sanguin de type A, AB, B ou O.

Ceux du groupe sanguin A avaient un risque 16% plus élevé d’AVC précoce parmi tous les autres groupes sanguins, tandis que ceux du groupe sanguin O avaient un risque 12% inférieur. Selon la Société canadienne du sang, 39 % des Canadiens sont O-positifs, ce qui en fait le groupe sanguin le plus courant. A-positif est le deuxième plus courant avec 36% de la population partageant ce type.

Bien que les auteurs de l’étude disent qu’ils ne sont pas encore sûrs de la corrélation entre le risque d’AVC et le groupe sanguin, ils émettent l’hypothèse qu’elle pourrait potentiellement être liée au développement de caillots sanguins. Un accident vasculaire cérébral, qui est la perte de la fonction cérébrale après le blocage ou la rupture d’un vaisseau sanguin cérébral, peut survenir pour de nombreuses raisons, notamment des problèmes cardiaques, un trouble de la coagulation ou même une inflammation des vaisseaux sanguins.

“Nous ne savons toujours pas pourquoi le groupe sanguin A conférerait un risque plus élevé, mais cela a probablement quelque chose à voir avec des facteurs de coagulation du sang comme les plaquettes et les cellules qui tapissent les vaisseaux sanguins ainsi que d’autres protéines circulantes, qui jouent toutes un rôle. dans le développement des caillots sanguins », a déclaré le neurologue et co-auteur de l’étude Steven J. Kittner dans un communiqué de presse.

Michael Hill, professeur de neurologie à l’Université de Calgary, affirme que les personnes de groupe sanguin A ne devraient pas s’inquiéter puisque les résultats sont préliminaires et que le risque d’AVC est le plus souvent lié à d’autres maladies génétiques et au mode de vie d’une personne.

“Les différences entre le groupe sanguin de type A et quelqu’un de type B ou O sont si petites que pour une personne individuelle, cela ne changerait pas ce que vous faites ou comment vous vivez votre vie”, a déclaré Hill à CTVNews.ca dans une interview téléphonique sur Jeudi.

Cependant, Hill dit que des études comme celle-ci pourraient potentiellement aider à ouvrir la voie à de futurs traitements à mesure que de plus amples informations sont découvertes concernant la pathologie des accidents vasculaires cérébraux.

Selon Santé Canada, environ 878 500 Canadiens de plus de 20 ans ont subi un AVC et le quart d’entre eux ont moins de 65 ans. Un rapport de 2017 de la Fondation des maladies du cœur a déclaré que 19% des hospitalisations pour AVC concernaient des patients âgés de 20 à 59 ans. Bien que la raison de l’AVC chez les jeunes comprenne des problèmes cardiaques ou leur génétique, un tiers des AVC chez les personnes âgées de 18 à 45 sont inconnus.

Hill dit que les accidents vasculaires cérébraux sont la maladie neurologique la plus courante dans tous les groupes d’âge, mais certains facteurs de santé qui ont changé au fil des ans pourraient expliquer pourquoi différentes données démographiques sont affectées et pourquoi les facteurs de risque ont évolué.

« Les causes d’AVC sont quelque peu différentes chez les jeunes par rapport à ceux qui ont plus de 70 ans. En règle générale, vous pensez que l’hypertension artérielle, le tabagisme ou le diabète sont vos principaux facteurs de risque d’accident vasculaire cérébral, mais chez les jeunes, il s’agit d’autres choses comme une malformation cardiaque congénitale », a-t-il déclaré.

« Dans l’ensemble de notre population au Canada, nous avons constaté une baisse rapide des taux de tabagisme, de sorte que nous ne voyons tout simplement pas les AVC liés au tabagisme autant qu’il y a 15 ans.

En fin de compte, Hill dit que les Canadiens de tous âges peuvent aider à réduire leur risque d’AVC en mangeant sainement, en restant physiquement actifs et surtout en contrôlant leur tension artérielle.

« La plus grande chose à laquelle les gens ne prêtent pas attention est l’hypertension artérielle, c’est de loin le facteur de risque le plus important d’AVC dans tous les groupes d’âge. Donc amener les gens à prêter attention au fait que la tension artérielle est mesurable, traitable et remédiable ; c’est vraiment important pour leur santé globale », a-t-il déclaré.