Le groupe russe Wagner signale qu’il restera à Bakhmut après avoir menacé de démissionner

Le chef du groupe de mercenaires russes Wagner est apparu dimanche pour abandonner son intention de retirer ses forces de Bakhmut dans l’est de l’Ukraine après avoir reçu la promesse du jour au lendemain qu’ils obtiendraient toutes les armes nécessaires pour capturer la ville dévastée.

Yevgeny Prigozhin a annoncé vendredi que ses combattants, qui ont mené l’assaut de plusieurs mois contre Bakhmut, se retireraient parce qu’il a déclaré que ses hommes avaient été privés de munitions et avaient subi des pertes « inutiles et injustifiées » en conséquence.

Prigozhin, qui a publiquement méprisé le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et les hauts gradés de l’armée pour leur conduite de la guerre en Ukraine, a déclaré que les responsables de Moscou, consommés par une « petite jalousie », retenaient des fournitures cruciales à ses hommes.

Cependant, dans un message audio posté sur sa chaîne Telegram dimanche, Prigozhin a déclaré : « Du jour au lendemain, nous avons reçu un ordre de combat, pour la première fois depuis tout ce temps. »

« On nous a promis autant de munitions et d’armes que nécessaire pour poursuivre nos opérations. On nous a promis que tout le nécessaire pour empêcher l’ennemi de nous couper (du ravitaillement) sera déployé sur le flanc », a-t-il ajouté.

Une vue aérienne montre de la fumée s’élevant dans la ville de première ligne de Bakhmut, au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, dans la région de Donetsk, en Ukraine, dans cette capture d’écran obtenue à partir d’une vidéo publiée le 22 avril 2023 par la 93e brigade mécanisée ‘Kholodnyi Yar’. (crédit : 93e brigade mécanisée ‘Kholodnyi Yar’/Handout via REUTERS)

La bataille de Bakhmut a coûté des milliers de vies

La bataille de Bakhmut, que la Russie considère comme un tremplin vers d’autres villes de la région ukrainienne du Donbass encore hors de son contrôle, a été la plus intense du conflit, coûtant des milliers de vies des deux côtés en des mois de guerre acharnée.

Les troupes ukrainiennes ont été repoussées ces dernières semaines mais se sont accrochées dans la ville pour infliger autant de pertes russes que possible avant la grande poussée prévue de Kiev contre les forces d’invasion le long de la ligne de front de 1 000 km (620 miles).

Prigozhin a également déclaré dimanche que le ministère russe de la Défense avait chargé le général Sergei Surovikin de travailler aux côtés de Wagner.

« C’est le seul homme avec l’étoile d’un général d’armée qui sait se battre », a-t-il ajouté.

Surovikin a commandé la campagne ukrainienne de la Russie pendant plusieurs mois avant que le chef d’état-major général, le général d’armée Valery Gerasimov, ne reçoive le commandement opérationnel général au-dessus de lui.