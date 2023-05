Le groupe russe Wagner revendique le contrôle de Bakhmut, mais l’Ukraine affirme que les combats se poursuivent

L’armée privée russe du groupe Wagner a affirmé samedi avoir finalement capturé la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, après la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre – mais Kiev a nié que la ville était tombée, bien qu’elle ait qualifié la situation là-bas de critique.

Si elle est confirmée, l’annonce par le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin que ses troupes ont finalement chassé les Ukrainiens de la dernière zone bâtie à l’intérieur de la ville reviendrait à réclamer le premier grand prix de Moscou en plus de 10 mois.

Mais tout sentiment de victoire pour la Russie semble être éphémère. L’annonce intervient après une semaine au cours de laquelle les forces ukrainiennes ont réalisé leurs gains les plus rapides en six mois sur les flancs nord et sud de Bakhmut, ce qui, selon Prigozhin, met ses troupes à l’intérieur de la ville en danger d’encerclement.

Prigozhin, qui a dénoncé à plusieurs reprises l’armée régulière russe pour avoir abandonné le terrain capturé plus tôt par ses hommes, a déclaré que ses propres forces se retireraient désormais de Bakhmut dans cinq jours pour se reposer, remettant les ruines de la ville à l’armée régulière.

« Aujourd’hui, à midi, Bakhmut a été complètement pris », a déclaré Prigozhin dans une vidéo dans laquelle il apparaissait en tenue de combat devant une ligne de combattants tenant des drapeaux russes et des bannières Wagner. « Nous avons complètement pris toute la ville, de maison en maison. »

L’Ukraine dit que les combats continuent

Le porte-parole militaire ukrainien Serhiy Cherevatyi a déclaré à Reuters : « Ce n’est pas vrai. Nos unités combattent à Bakhmut. »

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a fait état de « violents combats à Bakhmut. La situation est critique », a-t-elle déclaré sur le service de messagerie Telegram.

« A partir de maintenant, nos défenseurs contrôlent certaines installations industrielles et d’infrastructure dans la région et le secteur privé. »

Un immeuble d’appartements gravement endommagé par une frappe militaire russe est montré dans la ville de première ligne de Bakhmut, dans la région de Donetsk, le 3 mars. (Oleksandr Ratushniak/Reuters)

Que les forces ukrainiennes aient quitté Bakhmut ou non, elles se sont lentement repliées à l’intérieur, vers des groupes de bâtiments à l’extrémité ouest de la ville.

Mais entre-temps, au nord et au sud, ils ont fait leurs gains les plus rapides en six mois dans la région environnante, s’emparant de pans de territoire des troupes russes.

La Russie a reconnu avoir perdu du terrain autour de Bakhmut la semaine dernière, tout en démentant les affirmations de Prigozhin selon lesquelles les flancs autour de la ville gardés par des troupes régulières se seraient effondrés.

Kiev affirme que son objectif à Bakhmut a été d’attirer les forces russes d’ailleurs sur le front dans la ville, d’y infliger de nombreuses pertes et d’affaiblir la ligne défensive de Moscou ailleurs avant une contre-offensive majeure prévue.

« Les troupes de Wagner sont montées à Bakhmut comme des rats dans une souricière », a déclaré Oleksander Syrskyi, commandant des forces terrestres ukrainiennes, aux troupes sur le front de Bakhmut cette semaine.

Crevasse croissante entre la Russie, Wagner

Les services de renseignement de la défense britannique ont déclaré samedi que Moscou semblait redoubler d’efforts dans la bataille autour de Bakhmut, déplaçant plus de troupes là-bas même si elles étaient en nombre insuffisant ailleurs. Il est fort probable que la Russie ait déployé jusqu’à plusieurs bataillons de réserves rares pour renforcer le secteur de Bakhmut, a-t-il déclaré sur Twitter.

La bataille pour Bakhmut a révélé une scission croissante entre Wagner – une force mercenaire qui a recruté des milliers de condamnés dans les prisons russes – et l’armée russe régulière. Pendant deux semaines, Prigozhin a diffusé quotidiennement des messages vidéo et audio dénonçant le leadership militaire russe, souvent dans des diatribes chargées de jurons.

REGARDER | Qui est l’homme derrière le groupe russe Wagner ? : « C’est un homme vicieux et brutal »: le groupe russe Wagner dirigé par un ex-détenu lié à Poutine Qui est Yevgeny Prigozhin ? David Common, de CBC, enquête sur ce que l’on sait de l’homme à la tête du groupe Wagner, des mercenaires privés russes menant une bataille sanglante à Bakhmut, en Ukraine.

Dans la vidéo de samedi, il a déclaré qu’à cause des « caprices » du ministre russe de la Défense Sergei Shoigu et du chef d’état-major Valery Gerasimov, « cinq fois plus de gars sont morts qu’ils n’auraient dû ». Il a remercié le président Vladimir Poutine, « de nous avoir donné cette chance et ce grand honneur de défendre notre patrie ».

Moscou a longtemps affirmé que la capture de Bakhmut serait un tremplin vers une avancée plus profonde dans la région du Donbass qu’elle prétend avoir annexée à l’Ukraine. Il en a fait la cible principale d’une offensive massive d’hiver et de printemps qui n’a réussi à conquérir aucun terrain significatif ailleurs.

Mais Prigozhin a déclaré que Bakhmut, une ville de 70 000 habitants avant la guerre, n’avait que peu d’importance stratégique, malgré son énorme importance symbolique en raison de l’ampleur des pertes dans la bataille terrestre la plus sanglante d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Les personnes en deuil se rassemblent sur la tombe d’Oleksandr Khmil, un joueur de hockey et militaire ukrainien, qui a été tué en combattant les troupes russes près de Bakhmut, lors de ses funérailles à Kiev mercredi. (Romain Pilipey/Getty Images)

Kyiv prépare la contre-offensive

La bataille acharnée atteint son paroxysme au moment où Kiev prépare sa contre-offensive, la prochaine phase majeure de la guerre après six mois au cours desquels elle avait maintenu ses forces sur la défensive tout en résistant à la grande offensive russe.

Le président Volodymyr Zelenskyy a assisté samedi au sommet du G7 des grandes puissances industrielles au Japon, remportant des promesses de soutien, y compris un signal de Washington indiquant qu’il soutiendrait désormais la formation de pilotes ukrainiens pour piloter des avions de combat F-16.

Pour Zelenskyy, qui a quitté l’Ukraine pour la première fois après l’invasion de février 2022 en décembre dernier seulement, le sommet a démontré une confiance retrouvée dans le fait de parcourir le monde pour plaider sa cause en personne. En route vers le Japon, il s’est arrêté à un sommet arabe en Arabie saoudite, une semaine seulement après une tournée européenne à Rome, Berlin, Paris et Londres.

Cela a fourni un contraste marqué avec Poutine, qui n’a voyagé qu’une seule fois en dehors de l’ex-Union soviétique depuis qu’il a ordonné l’invasion – une excursion d’une journée à Téhéran en juillet dernier.

L’invitation permanente de Poutine aux sommets du G7 en a fait une fois le G8, jusqu’à ce qu’il soit expulsé après une précédente invasion à plus petite échelle de l’Ukraine en 2014, lorsque la Russie a annexé la Crimée.

Il est désormais recherché par la Cour pénale internationale de La Haye pour crimes de guerre présumés et était notamment absent lors d’un sommet des anciens États soviétiques d’Asie centrale en Chine cette semaine.