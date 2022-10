Le groupe russe Wagner fait “quelques” progrès dans le Donbass lors de ses premiers gains tactiques depuis juillet: Renseignement britannique

Le groupe Wagner lié au Kremlin a aidé la Russie à réaliser certaines de ses premières avancées tactiques dans la région du Donbass depuis juillet, ont déclaré vendredi des responsables de la défense.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré qu’au cours des trois derniers jours, les forces pro-russes ont avancé vers le centre-ville de Bakhmut à Donetsk, où son groupe de mercenaires reste “fortement impliqué” dans les combats.

Certaines avancées stratégiques auraient également été réalisées à Lougansk par les forces régionales dans les villes d’Opytine et d’Ivangrad.

“Il y a eu peu d’autres colonies, voire aucune, saisies par les forces régulières russes ou séparatistes depuis début juillet”, ont déclaré des responsables de la défense.

Le ministère a déclaré que les forces pro-russes chercheraient probablement à prendre Bakhmut comme une victoire “préliminaire” avant de tenter de s’emparer de la région de Kramatorsk-Sloviansk, qu’il a décrite comme le “centre le plus important de Donetsk” que l’Ukraine détient encore.

Malgré les gains apparents de la Russie, a déclaré le ministère, “sa conception opérationnelle globale est minée par la pression ukrainienne contre ses flancs nord et sud, et par de graves pénuries de munitions et de main-d’œuvre”.

La nouvelle survient alors que les forces ukrainiennes continuent de progresser dans leur contre-offensive dans la région sud de Kherson, où Moscou a exhorté les citoyens pro-russes à fuir, en particulier autour de la ville de Kherson.

Le mois dernier, la Russie a tenté de revendiquer quatre régions ukrainiennes, dont Kherson – une région stratégique vitale que Moscou n’a pas pu sécuriser depuis le lancement de son invasion en février malgré sa proximité avec la Crimée occupée.

Moscou a apparemment également offert un hébergement gratuit aux citoyens ukrainiens qui souhaitent fuir vers la Russie alors que la ville de Kherson se prépare à être la dernière ville de première ligne – bien que des rapports aient fait surface depuis l’assaut de l’invasion qui montrent des déportations forcées vers la Russie.

Jeudi, la Crimée a été répertoriée par Moscou comme l’une des régions vers lesquelles les civils de Kherson devraient fuir, avec les régions russes de Rostov, Krasnodar et Stavropol.

Cependant, la Crimée, occupée depuis 2014, pourrait être la prochaine dans la ligne de mire de l’Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy ayant juré de ne pas arrêter ses forces tant que toutes les régions ne seront pas rendues à Kyiv.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.