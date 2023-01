Le groupe russe Wagner acquiert une notoriété mondiale de l’Afrique à l’Ukraine, mais la division brasse à la maison

Le groupe de mercenaires privés Wagner qui fait la une des journaux dans le monde entier s’est avéré vital pour la guerre du président russe Vladimir Poutine en Ukraine, mais ses succès ont également révélé la division dans l’effort de guerre de Moscou.

Le coordinateur des communications du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré vendredi aux journalistes que les États-Unis estimaient qu’il y avait une tension croissante entre le ministère russe de la Défense et le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin, qui entretient depuis longtemps des liens étroits avec Poutine.

La Russie a revendiqué la victoire dans la bataille acharnée contre la ville de Soledar dans l’est de l’Ukraine au début du mois, montrant des divisions flagrantes entre le ministère de la Défense, qui a décerné la victoire à ses troupes, et Prigozhin, aligné sur Poutine, qui a déclaré que la rare réalisation était due à ses mercenaires.

GUERRE UKRAINE-RUSSIE : ZELENSKYY DIT QU’IL NE PEUT PAS UTILISER DE “MOTS AU LIEU D’ARMES À FEU” ALORS QUE LES CHEFS DE LA DÉFENSE ÉCHOUENT SUR L’AFFAIRE DE RÉSERVOIRS

Le ministère de la défense, qui a longtemps pris ses distances avec le groupe Wagner, a alors publié une déclaration inhabituelle et dit que la ville a été prise dans un effort « hétérogène » pour pincer Soledar du nord et du sud.

L’assaut direct sur les pâtés de maisons “a été accompli grâce aux actions courageuses et désintéressées des troupes d’assaut volontaires de Wagner PMC”, a ajouté le ministère.

“Nous voyons des indications, y compris dans le renseignement, que les tensions entre Wagner et le ministère russe de la Défense augmentent”, a déclaré Kirby aux journalistes vendredi. “Wagner est en train de devenir un centre de pouvoir rival de l’armée russe et d’autres ministères russes.”

Pendant des années, le gouvernement russe a nié tout lien avec la société militaire privée (PMC) malgré des rapports allant de témoignages de première main à des dossiers au niveau de l’ONU montrant que la force fantôme a été utilisée pour poursuivre les intérêts du Kremlin du Moyen-Orient et de l’Afrique à l’Ukraine. , en particulier les intérêts de Poutine.

“Wagner PMC a été formé en tant que branche militaire pour des opérations hybrides en dehors de la Russie sous les auspices du FSB [Federal Security Services]”, a déclaré à Fox News Oleksander Kovalenko, expert de Wagner, en référence à l’agence de renseignement qui a remplacé le tristement célèbre KGB.

Kovalenko, un superviseur militaire du groupe de résistance de l’information en Ukraine qui a commencé à contrer la propagande après l’invasion russe de 2014, a expliqué que l’utilisation par la Russie de groupes militaires privés n’a rien de nouveau.

“Tout a commencé à l’époque de l’URSS”, a-t-il dit, notant que des luttes de pouvoir sur les campagnes à l’étranger ont éclaté entre le KGB et le ministère de la Défense.

“La priorité pour les activités opérationnelles à l’étranger a toujours été donnée à l’armée et au renseignement militaire – le GRU”, a déclaré Kovalenko, notant que le KGB avait poussé le GRU à obtenir un meilleur accès et un meilleur budget.

“Mais tout a changé avec l’arrivée de Poutine.”

Poutine, qui a servi comme officier du renseignement étranger au KGB pendant près de deux décennies, a favorisé le FSB et lui a accordé plus de libertés que ce qui lui était historiquement attribué.

“C’est avec sa bénédiction que les premières étapes pour former un PMC ont commencé”, a ajouté Kovalenko.

LES ÉTATS-UNIS CONSEILLENT À L’UKRAINE DE SUSPENDRE UNE OFFENSIVE MAJEURE JUSQU’À LA DERNIÈRE EXPÉDITION D’ARMES : RAPPORT

Les premiers signes de la force mercenaire de Poutine sont apparus lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2014. En 2015, les soldats engagés faisaient l’appel d’offres de Poutine en Syrie pour soutenir son président, Bachar al-Assad, et pour réaliser des objectifs que le Kremlin ne voulait pas que son armée lié à.

On pense maintenant que Wagner opère non seulement en Ukraine et en Syrie, mais dans toute l’Afrique en République centrafricaine, au Mali, au Soudan, au Mozambique, en Angola, au Zimbabwe, en Guinée-Bissau, en Guinée, à Madagascar et peut-être en Érythrée.

“A première vue, il peut sembler que la présence de PMC Wagner dans un pays africain particulier est une entreprise et rien d’autre”, a expliqué Kovalenko. “Par exemple, en République centrafricaine, ce n’est pas seulement le service du dictateur local et sa protection contre de l’argent sonnant.

“C’est aussi le contrôle des gisements de métaux précieux et de pierres précieuses”, a-t-il ajouté.

Kovalenko a déclaré que le contrôle des ressources naturelles n’est qu’un des objectifs de la Russie.

“L’objectif de la Russie est d’étendre son influence sur le continent africain, de prendre le contrôle du gouvernement local et, comme objectif final, de créer un pool d’États africains fidèles à [Moscow]”, a déclaré Kovalenko, notant que ces tactiques sont menées par la guerre de l’information, l’ingérence dans les élections et la déstabilisation générale des sociétés.

LES ÉTATS-UNIS DÉCLARE LE GROUPE WAGNER “ORGANISATION CRIMINELLE TRANSNATIONALE”, ORDONNE DE NOUVELLES SANCTIONS : LE PORTE-PAROLE DU NSC

Alors que l’on estime que 10 000 mercenaires russes sont dispersés à travers l’Afrique, l’entreprise Wagner s’est considérablement développée depuis que Poutine a envahi l’Ukraine.

On estime que quelque 50 000 soldats de Wagner opèrent en Ukraine, a confirmé Kirby vendredi, un exploit rendu possible uniquement grâce à la capacité de Prigozhin à se tourner vers le système pénal russe après que le groupe ait subi des pertes massives au début de la guerre.

Sur les 50 000 soldats engagés en Ukraine, environ 10 000 seraient des entrepreneurs professionnels tandis que 40 000 sont des condamnés, a confirmé Kirby.

Suite à ce changement de recrutement, a expliqué Kovalenko, le groupe a été divisé entre des mercenaires professionnels ayant une expérience du combat qui travaillent généralement en Afrique et au Moyen-Orient ou entraînent les troupes russes en Biélorussie et les recrues pénales qui, selon lui, sont utilisées comme “viande vivante, ” corps pour remplir les lignes de front.

Kovalenko a déclaré qu’environ 20 000 mercenaires de Wagner avaient été envoyés sur l’axe de Bakhmut à Donetsk seulement, bien qu’il ait noté que la situation restait “fluide” et qu’il était donc difficile de savoir combien ont été tués ou remplacés.

L’Ukraine estime que la Russie a perdu plus de 120 000 soldats, bien qu’il ne soit pas clair si cela inclut également les forces de Wagner en tant que mercenaires qui ne sont généralement pas considérés parmi les victimes militaires.

Les forces wagnériennes et les troupes russes ne travaillent généralement pas ensemble. Malgré la déclaration du ministère de la Défense concernant l’effort conjoint pour capturer Soledar, le gouvernement russe maintient un niveau de détachement du groupe de mercenaires.

“PMC Wagner est dangereux car il entretient des contacts avec de nombreux groupes radicaux à travers le monde”, a déclaré Kovalenko, y compris des groupes du Donbass. “Les wagnériens ne respectent pas la Convention de Genève.”

L’expert de Wagner a déclaré que Prigozhin extorquait de l’argent aux soldats ukrainiens capturés, les rendant souvent “paralysés, avec de terribles blessures corporelles”, bien que Fox News Digital n’ait pas pu vérifier ces échanges de manière indépendante.

“Par conséquent, au niveau officiel, un lien direct entre PMC Wagner et le gouvernement russe ne sera jamais reconnu”, a-t-il ajouté. “Cela permet d’ignorer plus facilement les crimes … non seulement en Ukraine mais dans le monde entier.”

Malgré des séparations revendiquées entre le ministère russe de la Défense et Wagner, ils partagent une relation copacétique indéniable.

“C’est là que réside le paradoxe. Après tout, critiquant et attaquant sans pitié le ministère russe de la Défense, Prigozhin mord la main qui lui fournit tout le nécessaire pour la guerre”, a déclaré Kovalenko.

“Après tout, où PMC Wagner a-t-il obtenu ses chars, ses véhicules blindés de transport de troupes, ses véhicules de combat d’infanterie, ses hélicoptères et ses avions, son artillerie et ses munitions en quantités énormes ?” a-t-il ajouté. “Est-ce que ce FSB donne à Prigozhin? Non. Tout cela est fourni par le ministère de la Défense.”