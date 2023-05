Le groupe russe Wagner accusé d’avoir utilisé le viol et le meurtre de masse pour contrôler une ville minière aurifère africaine

Garoua-Boulaï, Cameroun — Le groupe de mercenaires russes Wagner a de nouveau revendiqué le contrôle de la ville ukrainienne contestée de Bakhmut – une revendication pour le moment à nouveau démenti par Kyiv, qui affirme que ses forces combattent toujours au sud-ouest de la ville industrielle et avancent sur ses flancs. L’épais brouillard de la guerre rend difficile de déterminer si l’une des batailles les plus longues et les plus sanglantes du Guerre d’Ukraine a vraiment pris fin.

Le chef du groupe privé Wagner, Yevgeny Prigozhin, un associé de longue date du président russe Vladimir Poutine, a déclaré que ses forces faisaient une pause, se reposant depuis quelques jours maintenant que leur mission à Bakhmut est terminée, et qu’il remet le contrôle de la ville sur aux troupes régulières russes.



L’Ukraine nie que la Russie contrôle la ville de Bakhmut alors que le mercenaire Wagner Group revendique la victoire 05:12

Les mercenaires laissent derrière eux une traînée ensanglantée. Aux côtés des forces militaires russes, ils ont été accusés de milliers de crimes de guerre depuis le lancement de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022.

Mais bien avant que le groupe Wagner n’atteigne l’infamie mondiale en Ukraine, les mercenaires étaient actifs dans certaines parties de l’Afrique et ils sont accusés d’y avoir commis des atrocités similaires. Notre L’enquête de CBS News révélée précédemment comment Wagner – désigné une « organisation criminelle transnationale » du gouvernement américain – pille des pays riches en minerais, dont la République centrafricaine (RCA) pour financer ses activités criminelles et paramilitaires, comme son rôle dans la guerre en Ukraine.



Comment le groupe russe Wagner exploite l’Afrique pour financer la guerre en Ukraine 05:24

Pour maintenir le contrôle sur les lucratives mines d’or et les forêts de bois, le groupe Wagner dirige pratiquement la République centrafricaine par la peur et la violence.

Note de l’éditeur: Ce rapport comprend des détails sur les agressions sexuelles et autres violences que certaines personnes peuvent trouver pénibles.

Bucha, Ukraine, avril 2022

Dans les premiers mois de la guerre d’Ukraine, alors que les forces russes étaient forcées de se retirer précipitamment des banlieues autour de la capitale Kiev, les lieux de mise à mort de Bucha ont été révélés.

A presque tous les coins de rue, CBS News a trouvé des preuves des horreurs qui ont eu lieu. Nos caméras ont capturé des images de corps de civils les mains liées, éparpillés le long de routes de campagne autrefois paisibles. Les habitants nous ont raconté des histoires poignantes de torture, de viol et d’exécutions sommaires.



Les habitants réagissent au massacre présumé des forces russes à Bucha 04:14

Des enquêteurs ukrainiens et internationaux se sont rapidement rendus à Bucha pour documenter les preuves de crimes de guerre potentiels commis par les forces russes, y compris des mercenaires du groupe notoirement brutal de Wagner.

L’emprise de Wagner sur la République centrafricaine

Juste un an plus tôt, il y avait eu un autre massacre, mais celui-ci était à des milliers de kilomètres de l’Ukraine dans la ville de Bambari en République centrafricaine. Cependant, il n’y a pas eu d’images choquantes ni de projecteurs mondiaux, car les médias ne sont pas les bienvenus en RCA.

Aucun procureur international n’est arrivé pour documenter le meurtre de masse de civils, et personne ne s’est avancé pour impliquer les mercenaires de Wagner.

Faustin-Archange Toudéra est président de la RCA depuis 2016. Il est protégé par des hommes armés de Wagner et, en échange, la société russe obtient des contrats pour extraire de l’or dans le pays.

Des mercenaires masqués du groupe Wagner, ainsi que des agents de la sécurité intérieure, montent la garde lors d’un événement où le président de la République centrafricaine (RCA) Faustin-Archange Touadéra prend la parole sur scène, en septembre 2022. Nouvelles de la SCB

L’histoire racontée par Wagner est que les mercenaires sont là pour entraîner les soldats centrafricains et les aider à écraser les groupes rebelles qui veulent renverser le président. La réalité est que le groupe Wagner a si complètement conquis le pays qu’il peut agir en toute impunité, et il est accusé d’utiliser une violence horrible pour s’assurer qu’il n’y a pas de concurrence pour ses revenus de la part des marchands d’or locaux.

La RCA est un pays tellement saisi par la peur que lorsqu’une commission d’enquête spéciale du gouvernement a été mise en place pour enquêter sur les violations présumées des droits de l’homme, pas une seule atrocité n’a été signalée.

Mais derrière la peur et l’intimidation, il y a la vérité.

Le massacre de Bambari

CBS News a reconstitué un récit du massacre de février 2021 dans la ville minière aurifère de Bambari grâce à des témoins oculaires, dont les noms ont tous été changés pour protéger leur identité. L’une d’entre elles est Madina, qui a fui sa maison en RCA pour le Cameroun voisin après que les mercenaires russes ont attaqué Bambari et pris le contrôle de l’entreprise de négoce d’or de sa famille.

Des ouvriers exploitent une mine à ciel ouvert à la mine d’or de Ndassima en République centrafricaine. La région est parsemée de mines d’or, dont la plupart étaient de petites exploitations artisanales avant l’arrivée du groupe russe Wagner. Nouvelles de la SCB

Bambari est entourée de mines d’or artisanales qui ont soutenu la communauté locale pendant des années. Madina vivait dans un grand complexe de maisons, mais maintenant elle est confinée dans une minuscule hutte en terre dans la ville de Garoua-Boulaï, juste de l’autre côté de la frontière camerounaise, où il n’y a de place que pour un lit simple.

Assise dessus, elle a déclaré à CBS News qu’il était environ l’heure du déjeuner le 15 février 2021, lorsque les « Russes blancs sont venus et ont détruit Bambari ».

Madina, une réfugiée de la République centrafricaine voisine, est allongée sur son lit dans la hutte en terre où elle a trouvé refuge dans la ville frontalière de Garoua-Boulaï, au Cameroun, alors qu’elle s’entretient avec CBS News en avril 2023. Nouvelles de la SCB

Ils ont juste commencé à tirer partout, sans raison, sans parler à personne ni poser de questions, nous a-t-elle dit. Madina a dit qu’elle était tellement terrifiée qu’elle s’est cachée sous son lit pendant trois jours sans manger ni boire.

« Ils nous tiraient du sol et les avions tiraient du ciel », a-t-elle déclaré. « Tellement de personnes sont mortes, c’était difficile à compter. »

Bambari est une communauté majoritairement musulmane, avec des rituels très spécifiques pour enterrer les morts. Le travail de Madina à la suite des meurtres consistait à laver les corps des femmes qui avaient été abattues.

Son fils Usman était également là ce jour-là. Il a dit que le bain de sang avait commencé peu avant les prières de midi.

« Dire ‘tuer’ est un euphémisme. C’était un carnage total. Comme Armageddon », nous a-t-il dit. « Ils parlaient russe. Même tchétchène. Certains portaient des masques et avaient de longues barbes.

Une photo incluse dans une lettre du 25 juin 2021 d’un groupe d’experts des Nations Unies sur la République centrafricaine montre des dommages causés par des coups de feu à la mosquée Al Taqwa dans la ville de Bambari. Les Nations Unies

Les autorités centrafricaines affirment qu’il y avait une opération à l’époque pour extirper les rebelles, mais certains des morts ont été retrouvés à la mosquée locale Al Taqwa, et des photos prises après le massacre montrent ses murs grêlés par des coups de feu.

Ces images ont été incluses dans un rapport des Nations Uniesrédigé par un panel d’experts sur la République centrafricaine, qui a conclu que les troupes gouvernementales centrafricaines et les forces russes avaient tiré sur des civils dans la mosquée de Bambari le 15 février 2021, « malgré la présence connue de civils et sans respect pour la nature religieuse du bâtiment. »

« Selon des témoins oculaires rencontrés par le Groupe d’experts, aucun effort n’a été fait pour faire la distinction entre les civils et les combattants », indique le rapport de l’ONU, ajoutant que les troupes nationales et les « instructeurs russes sont entrés dans le bâtiment et ont continué à tirer à l’intérieur de la mosquée, comme l’a confirmé preuves photographiques. Selon des sources locales, les combats auraient fait 17 victimes, dont au moins une femme touchée par une balle perdue. Même si certaines des victimes étaient effectivement de l’UPC [rebel] combattants, le Groupe d’experts a également pu confirmer qu’au moins six personnes décédées étaient des civils.

Une photo incluse dans une lettre du 25 juin 2021 d’un groupe d’experts des Nations Unies sur la République centrafricaine montre des dommages causés par des coups de feu et une marque de brûlure sur le tapis à l’intérieur de la mosquée Al Taqwa dans la ville de Bambari. Les Nations Unies

L’enquête de CBS News a révélé que ce n’était pas seulement la mosquée Bambari où des civils ont été tués ce jour-là. Des témoins disent que des gens ont été abattus sans discernement dans toute la ville.

Des familles détruites

De nombreux corps ont été emmenés dans une pharmacie locale transformée en clinique de fortune. L’installation était dirigée par un homme local connu sous le nom de Moubarak. Il a méticuleusement compté les corps et enregistré les noms de plus de 100 personnes tuées ce jour-là, pour la plupart des civils.

« Moubarak », un homme de la région qui a documenté le meurtre de masse de civils dans la ville de Bambari en République centrafricaine en février 2021, et n’a pas été revu depuis son enlèvement peu de temps après. Polycopié/CBS News

Peu de temps après, Moubarak a été enlevé. Il a tout simplement disparu, ainsi que sa liste — sa preuve. Sa famille en deuil présume qu’il est mort. Ils ont même organisé un petit enterrement pour le pleurer.

Usman nous a dit que l’un des noms sur la liste de Moubarak était celui de son frère de 25 ans, qui fuyait la mine d’or pour aider leur mère et leur sœur Alzina lorsqu’il a été tué par balle.

« Avec le groupe Wagner, il n’y a pas de différence entre civils ou militaires, hommes ou femmes. Il y avait une femme abattue sur la route et mon frère courait vers ma mère pour donner l’alarme », a déclaré Usman à CBS News. « Un tireur d’élite lui a tiré dessus alors qu’il courait. C’était un civil. »

Une photo de famille montre le frère de « Usman », âgé de 25 ans, qui, selon Usman, a été abattu par des mercenaires russes de Wagner alors qu’il tentait de courir pour alerter sa mère et sa sœur dans la ville de Bambari, en République centrafricaine, le 15 février. , 2021. Document familial

Alzina, la sœur d’Usman, s’est également échappée ce jour-là. Elle avait un regard vide sur son visage alors qu’elle racontait ce qui s’était passé.

« Lorsqu’ils sont entrés dans notre maison, ils ont ordonné à tous les hommes de sortir. Certains ont été arrêtés, d’autres ont été tués sur place », a-t-elle déclaré. « Beaucoup ne sont pas revenus. »

Alzina a été emmenée dans une base de Wagner, mais les souvenirs de ce qui s’y est passé étaient trop traumatisants pour qu’elle parle à haute voix. À ce moment-là, notre entretien a été interrompu et nous avons dû déménager pour des raisons de sécurité. Le frère d’Alzina a repris l’histoire. Elle a été violée, nous a dit Usman plus tard, et cela porte une terrible honte dans leur communauté, ce qui rend presque impossible d’en parler.

« Elle m’a demandé pardon et a dit qu’elle pourrait aussi bien être morte maintenant », a-t-il déclaré.

Nous avons rencontré une autre des sœurs d’Usman qui a subi un sort similaire.

« Ils l’ont violée dans notre maison… c’est devenu la maison de Wagner, où ils ont bu et commis ces actes odieux », a déclaré Usman.

Les femmes n’en ont pas parlé depuis, mais il est clair qu’Usman porte le poids de la douleur de ses deux sœurs. Il a fréquemment éclaté en sanglots lors de nos entretiens.

« Qu’est-ce que ma famille a fait à Vladimir Poutine ? » Il a demandé. « Quand la communauté internationale va-t-elle retirer Wagner de notre terre ?

C’est un cri douloureusement familier à l’autre bout du monde en Ukraine, où les gens se demandent combien de vies supplémentaires la guerre sanglante de Poutine fera, et combien de noms seront ajoutés à la liste stupéfiante des victimes des crimes de guerre présumés de la Russie et de Wagner.

Invité à commenter cette histoire, le groupe Wagner a rejeté les questions de CBS News comme « grossières et provocantes » et a insisté sur le fait que la société « n’avait pas commis ces crimes ».

Wagner a suggéré que CBS News parle avec les autorités centrafricaines, affirmant qu’ils avaient des documents prouvant que la société russe n’était pas impliquée dans un massacre de civils.

Malgré les demandes de ceux-ci, le bureau du président de la CAR, Toudéra, n’a pas encore fourni à CBS News de documents à l’appui de l’affirmation de Wagner. Au lieu de cela, le porte-parole présidentiel Albert Mokpeme a rejeté les récits de témoins oculaires en disant : « Vous venez me parler d’un événement qui se serait produit en 2021 avec des témoignages présumés de paysans centrafricains qui disent savoir faire la différence entre la langue russe et tchétchène. Un massacre de qui exactement ? Notre pays a été attaqué par des rebelles, devons-nous rester les bras croisés ? Tout État souverain a le droit de défendre son peuple.