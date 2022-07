Le groupe Republican AG organise une retraite privée pour les entreprises donatrices dans le complexe chic de Palm Beach

Les archives montrent que, depuis le cycle électoral de 2020, presque toutes les sociétés et groupes commerciaux répertoriés pour assister à la retraite privée se sont combinés pour contribuer plus de 4 millions de dollars à RAGA. Ils ont levé plus de 4 millions de dollars à eux seuls au premier trimestre de 2022.

Le géant du lobbying Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, PhRMA, et le US Chamber Institute for Legal Reform, un groupe de défense des droits des entreprises, sont également répertoriés comme ceux qui participeront à la prochaine retraite.

La retraite tombe alors que le groupe cherche plus de dons pour repousser les attaques légales des démocrates cherchant à protéger les droits à l’avortement. Un e-mail de collecte de fonds du 24 juin a déclaré que “chaque don aidera les procureurs généraux républicains à combattre le programme pro-avortement des démocrates et à se tenir debout pour la vie”.

Le rassemblement privé au luxueux complexe Breakers à Palm Beach, en Floride – où la chambre la moins chère sur son site Web coûte environ 830 $ la nuit – devrait commencer dimanche et se poursuivre mardi soir, selon un ordre du jour examiné par CNBC. L’ordre du jour, intitulé “ERC & Victory Fund Retreat”, prévoit une réception d’ouverture et un dîner le dimanche suivis d’une réception de cigares et de whisky le lundi avec des excursions facultatives pour jouer au golf, assister à une clinique de tennis ou aller pêcher en haute mer.

Près de 20 entreprises et groupes commerciaux auraient répondu positivement pour assister à la retraite de trois jours, y compris des lobbyistes et des dirigeants de la société mère de CNBC, Comcast. , Match Group, General Motors, Johnson & Johnson, Anheuser-Busch, Juul Labs, Koch Industries, Lowe’s et Walmart, selon une liste des participants attendus obtenue par CNBC.

Sur tous les participants attendus, seuls sept ont répondu officiellement aux demandes de commentaires de CNBC pour savoir s’ils prévoient toujours d’assister au rassemblement en Floride ou s’ils envisagent de continuer à soutenir le groupe des procureurs généraux républicains, compte tenu de son plaidoyer en faveur de l’annulation de Roe .

Pfizer a été invité mais a décidé de ne pas y aller, a déclaré mercredi la porte-parole Sharon Castillo dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

“Notre engagement avec RAGA s’est concentré principalement sur l’avancement des politiques de santé liées à la sécurité des patients et aux efforts de lutte contre les médicaments contrefaits, et n’a aucun rapport avec la décision de la Cour suprême sur l’avortement”, a-t-elle ajouté.

La porte-parole de PhRMA, Sarah Sutton, dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CNBC, n’a ni confirmé ni nié s’ils envoyaient quelqu’un à la retraite.

“Nous collaborons avec les décideurs et les organisations des deux côtés de l’allée, ainsi qu’avec les organisations bipartites et non partisanes qui ont toutes un large éventail d’opinions et de priorités en matière de soins de santé”, a déclaré Sutton. “Nous ne sommes peut-être pas d’accord sur toutes les questions, mais nous pensons que le dialogue est important pour promouvoir un environnement politique qui soutient l’innovation, une main-d’œuvre hautement qualifiée et des médicaments vitaux abordables pour les patients.”

Jeannine Ginivan, porte-parole de General Motors, n’a pas non plus confirmé ou nié sa présence à la retraite. Elle a noté que GM a également soutenu ses rivaux, la Democratic Attorneys General Association.

“General Motors soutient depuis longtemps l’Association des procureurs généraux démocrates et l’Association des procureurs généraux républicains. GM estime que grâce à un engagement continu avec ces organisations, il a la meilleure opportunité de mieux comprendre les problèmes importants pour GM et l’industrie automobile, “, a déclaré Ginivan.

Shira Rawlinson, porte-parole du US Chamber Institute for Legal Reform, a déclaré dans un communiqué que la décision du tribunal sur Roe v. Wade n’est pas une question sur laquelle ils prennent position en tant qu’institution. “L’Institut de la Chambre pour la réforme juridique entretient des relations suivies avec les procureurs généraux des États des deux côtés de l’allée”, a déclaré Rawlinson. “Nous continuerons à travailler avec les membres de la communauté des AG de l’État qui soutiennent un environnement juridique équitable pour le monde des affaires.”

Clare Boyle, porte-parole de Johnson and Johnson, n’a ni confirmé ni nié si le fabricant de produits de tous les jours comme les produits de soins de la peau Tylenol et Aveeno assistait à la retraite. Elle a toutefois noté que la société pharmaceutique n’est pas membre du groupe de membres du GOP, connu sous le nom de “Victory Fund”.

Kaitlin Craig, porte-parole d’Anheuser-Busch, de même n’a pas confirmé ou nié s’il envoyait quelqu’un à la retraite. Elle a envoyé une déclaration disant que le fabricant de bière offre des avantages en matière de santé reproductive aux employés, notamment des traitements de contraception et de fertilité.

“Alors que nous nous en remettons au Congrès, aux législatures des États et aux tribunaux en ce qui concerne la politique sur cette question, nous continuerons à soutenir nos employés et leurs personnes à charge par le biais de nos plans et programmes de soins de santé parrainés par l’entreprise”, a déclaré Craig.

Bien qu’il ne soit pas clair combien chaque société a donné pour assister à l’événement, un aperçu dans le dossier d’adhésion du groupe 2022 suggère que cela pourrait coûter jusqu’à 250 000 $. Un membre de l’ERC ou du Edmund Randolph Club, du nom de l’un des pères fondateurs des États-Unis et du 7e gouverneur de Virginie, doit faire un don de 125 000 $ par an. Cette adhésion comprend “des laissez-passer illimités pour le Victory Fund annuel et la retraite de l’ERC”, selon le plan d’adhésion 2021. Les membres du Victory Fund doivent donner au moins 250 000 $ au groupe.

Depuis la décision du tribunal d’annuler la décision historique sur l’avortement le mois dernier, Comcast et Match Group ont déclaré qu’ils couvriraient les frais de déplacement des employés qui doivent voyager hors de l’État pour se faire avorter. Match Group, une société qui possède des sites de rencontres tels que Tinder et OkCupid, a récemment fait le décision de suspendre les contributions aux groupes des procureurs généraux républicains et démocrates.

Comcast n’a pas encore déclaré publiquement s’il arrêtera les dons à l’un ou l’autre groupe depuis la décision et n’a pas renvoyé de demandes répétées de commentaires.

Dans un e-mail à CNBC, la porte-parole de Match, Vidhya Murugesan, n’a pas abordé l’événement RAGA auquel son entreprise doit assister. Au lieu de cela, elle a envoyé à CNBC une fiche d’information qui met en évidence l’entreprise‘s prestations de santé. Il indique que l’entreprise “s’opposera à toutes les demandes légales ou assignations à comparaître pour toute donnée d’employé ou d’utilisateur liée à l’avortement ou aux droits LGBTQIA+”.

La procureure générale républicaine du Mississippi, Lynn Fitch, qui est répertoriée sur le site Web du groupe républicain comme l’un des AG alliés du groupe, cosigné un brief déposée l’année dernière à l’appui de renverser Roe c. Wade.

Dans ce document, Fitch a soutenu que le tribunal devrait « tenir compte des changements politiques et culturels qui se sont produits au cours des 30 à 50 années écoulées depuis Roe et Casey et soutient que le précédent établi dans ces affaires, « enchaîne les états à une vision des faits qui est dépassée de plusieurs décennies ». “