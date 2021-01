Le groupe Renew Europe du Parlement européen a décidé mercredi d’expulser son membre lituanien, Viktor Uspaskich, en raison de propos homophobes qu’il avait tenus sur une vidéo publiée sur Facebook au début du mois.

«Il n’y a pas de place pour l’homophobie dans la famille Renew Europe», a déclaré Dacian Ciolos, président de Renew Europe dans un communiqué.

«En tant que famille politique, nous sommes profondément engagés dans la sauvegarde et l’expansion des droits des personnes LGBTI +. Les commentaires de M. Uspaskich sont incompatibles avec les valeurs qui nous sont chères et se mettent en dehors de notre famille », a ajouté Ciolos.

Cette décision faisait suite à une procédure disciplinaire interne, conclue par un vote pour expulser Uspaskich, au cours de laquelle, sa résiliation de l’adhésion au groupe Renew Europe avec «effet immédiat» a été acceptée.

Le 10 janvier, l’eurodéputé lituanien et chef du parti travailliste du pays balte a provoqué un tollé de la part des législateurs européens et des groupes de défense des droits de l’homme, après avoir publié une vidéo sur Facebook attaquant les homosexuels et les transgenres, les qualifiant de «pervers».

« Je parle exactement des pervers, des déviants – le destin, la vie leur a donné une telle vie, ce n’est pas de leur faute si dans les vêtements masculins, ils se sentent comme des femmes, la majorité des gens ne vont pas se faire de la publicité », a déclaré Uspaskich.

« Ceux qui mettent leur bite sous une jupe et vont dans la rue et crient, ce sont des pervers, et de telles choses ne doivent pas être tolérées », a-t-il ajouté.

Suite à ses propos homophobes, ses collègues du groupe Renew Europe ont exigé une explication et des excuses. Dans une lettre envoyée aux dirigeants de Renew Europe et vue par l’AFP, Uspaskich, né en Russie, s’est excusé d’avoir provoqué un «tollé», soutenant qu’il avait commis des erreurs, car la «langue lituanienne» n’est pas sa «langue maternelle».

«J’ai spécifiquement souligné que je ne parlais pas de personnes qui ont naturellement une orientation différente par nature, et je parle de celles qui crient fort et mènent un mode de vie perverti», a-t-il ajouté.