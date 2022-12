Le groupe punk britannique Slaves change de nom pour Soft Play : “Nous voulons sincèrement nous excuser auprès de tous ceux que nous avons offensés”

Le groupe britannique Slaves a annoncé avoir changé son nom en Soft Play et s’est excusé pour toute offense causée par son nom d’origine.

Le duo punk rock britannique, composé du leader Laurie Vincent et du batteur Isaac Holman, s’est produit sous le nom de Slaves depuis la formation du groupe en 2012, mais a été confronté à des réactions négatives à cause des connotations historiques du nom.

Le groupe, qui est en pause depuis 2018, a publié une déclaration annonçant son retour mais a déclaré avant cela, “nous voulons aborder quelque chose d’important”.

“Quand nous avons appelé notre groupe Slaves, c’était uniquement comme une référence à la vie quotidienne”, ont écrit les deux dans un post sur leur nouvelle page Instagram officielle.

Ils ont poursuivi: “En tant qu’hommes plus jeunes, nous avons répondu aux critiques du nom d’un lieu de peur et de défensive.”

“Se sentant coincés dans un coin, notre propre fierté nous a poussés à nous battre pour un nom que nous n’étions même plus sûrs de vouloir. C’était parfois comme si le nom de notre groupe nous avait définis et nous avions peur de ce qui pourrait arriver si nous changions. ce.”

“Cependant, nous reconnaissons maintenant que notre intention initiale ne change pas le fait que le nom Slaves est un problème”, ont expliqué Vincent et Holman.

“De nos jours, nous pensons qu’il est très important que les gens changent et apportent des améliorations, peu importe à quel point ils se trouvent”, ont-ils ajouté.

“Le nom ne représente plus qui nous sommes en tant que personnes ou ce que représente notre musique. Nous voulons sincèrement nous excuser auprès de tous ceux que nous avons offensés.”

Alors que les deux ont reconnu que les gens pouvaient avoir des “opinions divergentes” sur leur ancien surnom, ils ont exprimé leur espoir que leurs fans “accepteraient et respecteraient notre décision et ne poursuivraient pas la dispute entre vous”.

Le duo a noté : “En fin de compte, la musique et la communauté entourant notre groupe sont ce qui compte le plus et nous ne voulons pas que quoi que ce soit s’oppose à ce que cette communauté soit aussi inclusive que possible.

“Notre musique est pour tout le monde.”

Le groupe a poursuivi en disant qu’ils se produiraient à nouveau ensemble sous le nom de Soft Play.

“Nous sommes très heureux d’être à nouveau ensemble et nous sommes ravis de ce que l’avenir nous réserve”, ont-ils conclu.

Le premier alun du duo en 2015 “Êtes-vous satisfait?” atteint le numéro 8 sur le UK Albums Chart et a été nominé pour un prix Mercury Music. Leurs albums suivants, “Take Control” de 2016 et “Act of Fear and Love” de 2018, sont tous deux entrés dans le top 10 des charts britanniques.

En 2015, le groupe a été présenté dans un article de Fader intitulé “Pourquoi un groupe de mecs blancs se nommerait-il esclave?”

À l’époque, Vincent a dit à Fader que lui et Holman avaient été surpris par les critiques sur le nom du groupe. Il a expliqué qu’ils cherchaient “un mot au son abrasif, comme Clash” lorsqu’ils tentaient de trouver un nom.

“Nous aimions juste le mot. Nous n’essayions pas de provoquer”, a-t-il ajouté.

Vincent a déclaré au point de vente: “Quelqu’un a écrit un jour sur notre mur Facebook:” Personne d’autre que les Afro-Américains n’a le droit d’utiliser le mot esclaves “.

Il a poursuivi : “Évidemment, beaucoup de mots ont deux sens : si vous dites “je me sens comme un esclave au travail” ou “je suis un esclave de la routine”, ce n’est pas manquer de respect envers la traite des esclaves.”

“Vous devez utiliser des mots, sinon vous allez avoir peur de tout. Nous vivons déjà dans une société où les gens sont déjà terrifiés par la façon dont ils agissent en étant interprétés, et cela devient de plus en plus difficile.”