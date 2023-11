Le groupe pro-israélien HonestReporting, qui liait les journalistes au Hamas, ne fait plus que « soulever des questions »

Le « chien de garde » des médias pro-israéliens derrière l’histoire hyper-virale suggérant que les journalistes palestiniens étaient au courant à l’avance de l’attaque du Hamas du 7 octobre affirme maintenant qu’elle ne faisait que « soulever des questions » et n’a aucune preuve pour étayer cette suggestion.

HonestReporting, une organisation qui affirme que sa mission est de « lutter contre les préjugés idéologiques dans le journalisme et les médias » en ce qui concerne Israël et le sionisme, a publié un rapport accusant cette semaine des photojournalistes travaillant pour des médias traditionnels d’avoir pu se coordonner avec des militants du Hamas lors des attaques meurtrières.

« Que faisaient-ils là si tôt, ce qui aurait normalement été un samedi matin calme ? » l’histoire a noté. « Était-ce coordonné avec le Hamas ? Les agences de presse respectables qui ont publié leurs photos ont-elles approuvé leur présence en territoire ennemi, aux côtés des infiltrés terroristes ?

Gil Hoffman, directeur exécutif de HonestReporting, a déclaré à l’Associated Press qu’il n’avait aucune preuve pour étayer l’insinuation de l’organisation, ajoutant qu’il était satisfait des dénégations formulées par plusieurs médias et journalistes à la suite de l’affaire.

« C’étaient des questions légitimes à poser », a-t-il déclaré, soulignant que « nous ne prétendons pas être une agence de presse » bien que l’organisation se nomme HonestReporting.

Hoffman a également déploré que « certaines personnes ayant un agenda » aient donné une mauvaise image de HonestReporting en agissant comme « si nous énoncions des faits au lieu de poser des questions ». Se tapotant le dos, il a ajouté : « Nous avons soulevé des questions et cela a amené les médias à clarifier la vérité. »

L’histoire a immédiatement déclenché des condamnations de la part des Israéliens et des Gouvernement des États-Unis des responsables et des hommes politiques, plusieurs d’entre eux suggérant même que les journalistes en question devraient être tués. Les agences de presse impliquées dans ces affirmations – Reuters, CNN, AP et Le New York Times– tous ont publié des déclarations niant catégoriquement que les journalistes aient eu une connaissance avancée de l’horrible attaque qui a tué 1 400 Israéliens.

Jeudi, le ministre israélien des Communications, Shlomo Karhi a appelé les médias pour enquêter sur « l’implication présumée de leurs employés dans les événements tragiques survenus dans le sud d’Israël », ajoutant que les journalistes « avaient connaissance de ces actions horribles et auraient pu entretenir un lien troublant avec les auteurs ».

Qualifiant l’accusation de « fausse et scandaleuse » selon laquelle l’un de leurs journalistes aurait coordonné avec le Hamas, le Fois a également dit que de telles allégations mettent davantage de journalistes en danger à Gaza et en Israël. Le Fois a utilisé des photographies de Yousef Masoud, dont les photos d’un char israélien en feu ont également été publiées par l’AP.

“C’est le rôle essentiel d’une presse libre en temps de guerre”, affirme le journal. « Nous sommes profondément préoccupés par le fait que des accusations et des menaces non fondées contre les pigistes les mettent en danger et compromettent le travail qui sert l’intérêt public. »

Reuters, quant à lui, refusé qu’elle a intégré des journalistes au Hamas le 7 octobre, expliquant avoir acquis ce jour-là des photos de « deux photographes indépendants basés à Gaza qui se trouvaient à la frontière ». Soulignant que le média n’avait aucune relation antérieure avec les deux journalistes, Reuters a ajouté que les photographies qu’il a publiées « ont été prises deux heures après que le Hamas a tiré des roquettes sur le sud d’Israël et plus de 45 minutes après qu’Israël a déclaré que des hommes armés avaient traversé la frontière ».

Tandis que les agences de presse soutenaient le travail des photojournalistes et repoussaient fermement toute insinuation selon laquelle ils se seraient coordonnés avec les terroristes du Hamas, AP et CNN ont rompu leurs liens avec Hassan Eslaiah après que HonestReporting ait publié une photo vieille de plusieurs années d’Eslaiah embrassée par le chef du Hamas. Yehia Sinwar.

“Bien que nous n’ayons pas trouvé pour l’instant de raison de douter de l’exactitude journalistique du travail qu’il a accompli pour nous, nous avons décidé de suspendre tout lien avec lui”, a déclaré un porte-parole de CNN.

Pendant ce temps, l’ancien ministre israélien de la Défense Benny Gantz et l’ancien ambassadeur israélien à l’ONU Danny Danon ont condamné les journalistes mis en lumière par l’article de HonestReporting, en disant ils « ne sont pas différents des terroristes et doivent être traités comme tels ».

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a également émis une ferme condamnation à la suite du rapport : en disant « ces journalistes étaient complices de crimes contre l’humanité » et exigeant « que des mesures immédiates soient prises ».

Depuis le début de la guerre Israël-Hamas, au moins 39 membres de la presse ont été tués alors qu’ils couvraient le conflit, selon le Comité pour la protection des journalistesmarquant le mois le plus meurtrier pour la presse depuis que le comité a commencé à suivre.

Avec autant d’attention désormais accordée à la réponse militaire d’Israël à Gaza, qui a conduit à plus de 11 000 morts palestiniensHoffman a déclaré à l’AP que son objectif était d’attirer davantage l’attention sur les attentats du 7 octobre.

« Nous avons soulevé des questions et cela a amené les médias à clarifier la vérité », a-t-il déclaré. “Super, c’est ce que nous faisons.”