Le groupe Prince affirmait qu’il pouvait surpasser

La musique n’a jamais eu pour objectif de faire de tout une compétition. Il y aura toujours des gens qui joueront mieux que vous, mais il s’agit davantage de la façon dont vous utilisez la musique comme traducteur émotionnel plutôt que comme excuse pour jouer un milliard de notes par seconde chaque fois que la bande commence à rouler. Mais même lorsqu’il s’agissait de créer des chansons, Prince savait que dans les années 1990, il pouvait former des artistes comme U2 n’importe quel jour de la semaine.

Cependant, par rapport à la situation des deux groupes dans les années 1980, les Irish Lads et « The Purple One » ont subi des transformations majeures. Prince a toujours eu un niveau de qualité de base pour chacun de ses albums, mais comme il ne s’est jamais complètement arrêté une seconde, il est facile de choisir des morceaux de tous les genres sous le soleil, comme New Jack Swing sur ‘Gett Off. » ou les débuts du rap sur « My Name is Prince ».

Alors qu’avec U2, il s’agissait pour eux de faire des associations. Ils avaient déjà conquis les deux côtés de l’Atlantique après L’arbre de Josué a explosé, mais comme ils sortaient de la musique en même temps que la montée d’actes alternatifs comme Nirvana, Attente bébé C’était leur excuse pour mettre un peu leur ego de côté et faire une caricature de ce qu’une rockstar est censée être.

Mais Prince ne lâcherait jamais son ego une seule seconde. Il n’est pas venu jusqu’ici pour associer soudainement son son, mais lorsqu’il a été en lice pour différents Grammy Awards pour sa musique au début des années 1990, voir la nouvelle saveur de l’ironie post-moderne des stades ne lui convenait pas.

D’après ce qu’il pouvait dire, ce qu’ils faisaient était une rechapage flagrante de ce qui se passait dans la rue depuis des années maintenant. Je viens de réécouter certains des morceaux profonds de Prince sur des albums comme Signez le Times, il était clairement capable de fusionner les genres de la même manière que U2, et même si l’Academy for Recording Arts disait le contraire, il allait s’assurer que tout le monde sache de quoi il était capable.

Dans une interview avec Pierre roulante Peu de temps après, Prince a déclaré qu’il pourrait enseigner au groupe une chose ou deux sur ce qu’une vraie rock star peut réaliser, en disant: «Je ne vais plus aux cérémonies de remise de prix. Je ne dis pas que je suis meilleur que quiconque. Mais vous serez là aux Grammys, et U2 vous battra. Et vous vous dites : « Attendez une minute, je peux aussi jouer ce genre de musique. Je sais comment faire ça, tu creuses ? Mais toi ne fera pas ‘Housequake’.

Même lorsque la génération alternative battait son plein, les albums de moindre importance de Prince avaient encore bien plus de résistance que tout ce qu’auraient pu faire les stars des pin-up des années 1980. Même s’il ne s’en souciait pas à sa libération, Chaos et désordre pourrait être l’un de ses albums les plus négligés, le mettant en vedette jouant du rock alternatif et ayant le même genre de feu dans sa musique que Soundgarden aurait pu espérer.

Et étant donné qu’il s’agit du même homme qui a dominé le Super Bowl et livré un solo de guitare pour mettre fin à tous les solos de guitare au Rock and Roll Hall of Fame lors de « While My Guitar Gently Weeps », U2 était loin d’être le premier groupe sur son tube. liste. Il était entouré de dignes concurrents du rock and roll, mais cela n’avait guère d’importance lorsqu’il pouvait tous les éliminer dès la minute où il enfilait sa guitare.

