Le groupe prévoit de mettre la légalisation de la marijuana médicale sur le bulletin de vote du Nebraska

Un groupe dirigé par un législateur de l’État du Nebraska prévoit d’essayer à nouveau de poser la question de la légalisation de la marijuana médicale aux électeurs de l’État en novembre 2024.

Ce sera la troisième fois que Nebraskans for Medical Marijuana lance une pétition après l’échec de deux tentatives précédentes.

En 2020, le groupe a failli placer la question sur le bulletin de vote des élections générales après avoir satisfait aux exigences de signature. Mais des opposants dirigés par le shérif du comté de Lancaster, Terry Wagner, ont intenté une action en justice, arguant que cela violait les règles de l’État exigeant que les mesures de vote se concentrent sur une seule question. Au lieu de cela, ont-ils soutenu, la mesure posait deux questions distinctes : si les résidents devraient avoir le droit d’utiliser de la marijuana à des fins médicales et si les entreprises privées devraient être autorisées à la cultiver et à la vendre.

La Cour suprême de l’État s’est rangée du côté des opposants à l’effort et l’a empêché d’aller aux électeurs.

L’année dernière, avec seulement quelques mois pour recueillir les quelque 87 000 signatures nécessaires des électeurs inscrits, les organisateurs n’ont pas réussi à recueillir suffisamment de signatures valides à temps pour obtenir la question sur le scrutin de novembre.

Pour éviter que ces échecs ne se reproduisent, le dernier langage de pétition consiste en deux pétitions – une pour mettre en place le système médecin-patient et une pour réglementer l’industrie. Les organisateurs notent également qu’ils disposent de plus de temps pour recueillir suffisamment de signatures valides.

La proposition demanderait aux électeurs de légaliser la possession, la fabrication, la distribution, la livraison et la distribution de marijuana pour des raisons médicales et établirait une commission pour réglementer un programme national de cannabis médical.

La sénatrice Anna Wishart, qui copréside le groupe, a annoncé jeudi sur le parquet législatif que le groupe avait déposé des documents auprès du bureau du secrétaire d’État pour lancer le dernier effort de pétition.

« Nous avons eu la chance cette année d’adopter un projet de loi étroitement conçu qui aurait permis en toute sécurité aux personnes souffrant de graves problèmes de santé d’y avoir accès, et ce projet de loi ne pouvait pas sortir du comité », a déclaré Wishart, un démocrate de l’officiellement non partisan. Assemblée législative du Nebraska. «Cette question est soutenue par les Nébraskiens. Et maintenant, nous avons un an et demi pour obtenir suffisamment de signatures pour mettre cela sur le bulletin de vote.

Au cours de la dernière décennie, des dizaines d’États ont légalisé la marijuana, à des fins médicales ou récréatives, ou les deux, et d’autres États poursuivent leurs efforts de légalisation, même si cela reste illégal en vertu de la loi fédérale.

Il faudra environ trois semaines avant que les pétitions puissent être imprimées, a déclaré le groupe dans un communiqué de presse jeudi. La date limite pour les signatures est le 5 juillet 2024, et si elle est validée par le bureau du secrétaire d’État du Nebraska, la question de légaliser le cannabis médical apparaîtra sur le scrutin des élections générales de novembre 2024.

Le groupe prévoit une campagne et un lancement de signature début juin.

