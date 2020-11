Le groupe polonais de commerce électronique Allegro pilote ses propres casiers à colis

VARSOVIE / GDANSK: La plate-forme de commerce électronique polonaise Allegro prévoit de piloter ses propres casiers de livraison, a déclaré jeudi son directeur financier, après avoir publié les résultats du troisième trimestre et relevé ses prévisions de bénéfices pour l’année complète.

Les médias polonais ont émis l’hypothèse qu’Allegro prévoyait d’acheter InPost, qui dispose d’un réseau de consignes à colis où les clients peuvent récupérer leurs achats sur le service en ligne d’Allegro.

«Nous avons identifié comme l’un de nos développements tactiques que nous voulons avoir la compétence et les capacités pour déployer nos propres casiers», a déclaré le directeur financier Jon Eastick à Reuters dans une interview. Il a dit qu’aucune décision n’avait été prise sur ce qui se passerait après le pilote.

Il a refusé de commenter la spéculation InPost.

Allegro, qui a été cotée à Varsovie en octobre, a déclaré qu’elle visait une augmentation de la valeur brute des marchandises d’un peu plus de 50% pour l’année complète et de plus de 20% pour le bénéfice de base ajusté.

Les actions d’Allegro étaient en baisse de 4,5% à 10 h 4 GMT.

L’analyste de mBank, Pawel Szpigiel, a déclaré que le marché attendait peut-être plus.

«L’ensemble des résultats sont conformes aux attentes et… les prévisions révisées suggèrent que la croissance de l’EBITDA au quatrième trimestre ne serait pas aussi élevée que cette année», a-t-il déclaré.

Eastick a déclaré qu’une décision du gouvernement de fermer la plupart des magasins dans les centres commerciaux en novembre pour freiner la coronavirus avait contribué à l’amélioration de ses orientations par l’entreprise.

“De toute évidence, comme au deuxième trimestre, nous constatons une demande supplémentaire car nous sommes le principal endroit où les acheteurs peuvent satisfaire toutes leurs demandes sur des choses autres que l’épicerie”, a-t-il déclaré.

Mais avec la réouverture des centres commerciaux à l’approche de Noël, Eastick a déclaré que le taux de croissance en décembre ne serait pas aussi fort.

Pour le troisième trimestre, le bénéfice de base ajusté, sans frais d’introduction en bourse non récurrents, s’est élevé à 408,5 millions de zlotys (108,77 millions de dollars), en hausse de 26,7% d’une année sur l’autre.

(1 $ = 3,7557 zlotys)