Le groupe politique The New Mexico Project continue de lutter contre la divulgation

25 août — L’ancien candidat au poste de gouverneur Jeff Apodaca a affirmé que son jeune groupe « éducatif » à but non lucratif, The New Mexico Project, avait récolté près d’un million de dollars.

Ce qui a été fait exactement avec ces fonds, et d’où ils proviennent, n’est pas devenu plus clair après une audience de deux heures au tribunal la semaine dernière, au cours de laquelle les avocats de la Commission d’éthique de l’État ont fait valoir qu’en vertu de la loi de l’État, le New Mexico Project est en réalité un comité de campagne politique et devrait divulguer ses dépenses indépendantes et ses sources de financement.

« La Commission d’éthique de l’État ne cherche pas à mettre un terme à la liberté d’expression », a déclaré le directeur exécutif de la Commission d’éthique de l’État, Jeremy Farris, au juge de district Josh Allison d’Albuquerque. « Tout ce que nous demandons, c’est la divulgation. »

Mais l’avocat d’Apodaca, A. Blair Dunn, a déclaré que la commission manquait de preuves pour étayer son affirmation selon laquelle le groupe avait dépensé suffisamment pour être qualifié de comité de dépenses politique ou indépendant.

« Ils n’ont pas de preuves, et nous n’allons pas les leur donner aujourd’hui », a déclaré Dunn.

La commission tente depuis mai de contraindre Apodaca à se conformer à la loi.

Au début de l’audience de jeudi, l’avocat d’Apodaca a menacé de faire témoigner le directeur exécutif de la commission. Il a également été question que si Apodaca était appelé à témoigner par les avocats de la commission d’éthique, il refuserait de témoigner et invoquerait son droit au cinquième amendement de ne pas s’auto-incriminer sur les conseils de son avocat. Dunn a soutenu que la commission était coupable de « poursuites malveillantes ». En fin de compte, personne n’a témoigné.

C’était la première fois depuis que la commission avait informé Apodaca des violations présumées de la loi sur le financement des campagnes électorales de l’État que le bien-fondé de l’affaire et certaines preuves étaient présentés à un juge.

L’objectif principal du groupe est de « sensibiliser les électeurs latinos modérés aux meilleurs candidats pour lesquels voter », a déclaré la commission dans un dossier judiciaire. « Le site Web se compose principalement d’une page « Candidats prioritaires » dans laquelle TNMP « a identifié les élections clés au niveau des États et des comtés comme des priorités stratégiques, où notre influence peut influencer les résultats cruciaux et façonner le futur paysage politique de l’État. » Le site pointe vers une liste de candidats démocrates qui étaient en lice pour les élections primaires du 4 juin.

Allison devrait se prononcer la semaine prochaine sur la demande de la commission d’injonction préliminaire ordonnant à Apodaca et/ou à son groupe de s’enregistrer en tant que comité de campagne politique et de déposer les documents appropriés. Dunn a déposé une demande concurrente d’injonction préliminaire contre la commission.

Apodaca a déclaré après l’audience que le New Mexico Project acceptait toujours des contributions, mais a ajouté : « Cette affaire nous fait du mal. » Il a déclaré que son groupe ne soutenait aucun candidat et a accusé les dirigeants démocrates progressistes de l’État d’avoir « transformé en arme » la commission d’éthique indépendante.

Apodaca, un ancien dirigeant des médias, est le fils de l’ancien gouverneur du Nouveau-Mexique Jerry Apodaca et a tenté sans succès en 2018 de remporter la nomination démocrate au poste de gouverneur contre la représentante américaine de l’époque, Michelle Lujan Grisham.

Vendredi, le juge en chef du district fédéral William P. Johnson a déposé une ordonnance obligeant le New Mexico Project à payer près de 9 000 $ pour les honoraires d’avocat de la commission d’éthique et les frais liés à la décision d’Apodaca de transférer l’affaire d’éthique du tribunal d’État au tribunal fédéral en juin. Johnson a ordonné que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal d’État.

La commission d’éthique tente d’amener Apodaca et le groupe à se conformer à la loi sur les rapports de campagne de l’État depuis au moins le 15 mai, selon une lettre de la commission à Apodaca l’informant des violations pour non-déclaration.

La lettre indiquait que le 1er mai, « vous avez déclaré à M. Bob Clark que TNMP n’était pas tenu de divulguer ses donateurs. Ce point de vue est inexact. En 2019, la législature a modifié la loi sur les rapports de campagne pour mettre en lumière « l’argent noir » dans les élections d’État, exigeant que les personnes qui paient pour des publicités et des activités de plaidoyer en faveur des candidats soient au minimum transparentes sur qui finance ces publicités et ces efforts de plaidoyer. »

La lettre indiquait que Farris était prêt à demander l’autorisation de la commission d’éthique composée de sept membres pour intenter une action civile contre Apodaca et TNMP.

« Cependant, pour éviter un procès civil coûteux et potentiellement douloureux, je propose l’accord de règlement suivant au lieu d’une action supplémentaire », a écrit Farris. La commission n’intenterait pas d’action civile demandant des sanctions civiles et d’autres réparations et conviendrait que les violations d’Apodaca étaient « inconscientes et volontaires, évitant toute référence pénale potentielle » s’il déposait des rapports sur les dépenses et les contributions du groupe avant le 20 mai et payait 1 000 $ pour une violation de la loi sur les campagnes électorales.

À la sortie du tribunal, Apodaca a déclaré jeudi qu’il n’avait jamais reçu de copie de la lettre.

La commission soutient que les dossiers montrent que le New Mexico Project a reçu au moins 15 000 $ d’un contributeur et a dépensé plus de 5 000 $, le seuil monétaire requis pour la déclaration des dépenses indépendantes par la loi.

Dunn a déclaré au juge qu’Apodaca et TNMP feraient appel si une injonction préliminaire était ordonnée contre eux. Les responsables de la Commission d’éthique ont souligné lors de l’audience combien il était important pour les électeurs et les résidents du Nouveau-Mexique d’obtenir la divulgation demandée avant la prochaine élection, et non après. Les élections générales auront lieu le 5 novembre.