Le groupe palestinien Hamas lance une attaque surprise contre Israël : ce qu’il faut savoir | Conflit israélo-palestinien Actualités

« Au cours de la dernière heure, l’organisation terroriste Hamas a commencé à tirer massivement des roquettes depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien, et des terroristes se sont infiltrés sur le territoire israélien dans un certain nombre d’endroits différents », a indiqué l’armée. « L’organisation terroriste Hamas est souveraine dans la bande de Gaza et est responsable de cette attaque. Elle assumera les conséquences et la responsabilité de ces événements », ajoute le texte.