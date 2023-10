Le groupe militant Hezbollah est en marge de la guerre entre Israël et le Hamas. Voici ce qu’il faut savoir

Cheikh Naim Qassem, chef adjoint du groupe militant chiite libanais Hezbollah, prononce un discours de soutien aux Palestiniens, au milieu des frappes aériennes israéliennes, le 13 octobre 2023. (Photo par ANWAR AMRO/AFP via Getty Images) Crédit – AFP via Getty Images

jela frontière entre Israël et Gaza n’est pas la seule à surveiller. Une semaine après le groupe militant palestinien Hamas a commencé une guerre avec Israël qui a tué plus de 3 600 personnes des deux côtés, la violence augmente également à la frontière nord d’Israël avec le Liban.

Puissant groupe militant Hezbollah a lancé un missile sur Israël dimanche matin, tuant une personne, dans le cadre de la dernière d’une série d’escarmouches de représailles qui ont alimenté les craintes d’une guerre plus régionale. L’attaque de dimanche était en réponse à une attaque antérieure en direction d’Israël cette semaine qui a tué un journaliste de Reuters et en a blessé six autres. Le Hezbollah a déclaré qu’Israël avait tiré ce missile sur le Liban. Israël a dit qu’il enquêtait.

Alors que les tensions s’intensifient, voici ce que vous devez savoir sur le Hezbollah et quel rôle il pourrait jouer dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Qu’est-ce que le Hezbollah ?

Le Hezbollah, qui signifie « Parti de Dieu », est un groupe militant et politique musulman chiite soutenu par l’Iran et basé au Liban. Le groupe s’est formé en 1982 pendant la guerre civile de 15 ans au Liban en réponse à l’invasion du sud du Liban par les forces israéliennes pour expulser les militants palestiniens qui attaquaient Israël. , selon au Conseil des relations extérieures.

L’Iran a formé le groupe dans le but de jouer un rôle dans le conflit israélo-arabe en soutien aux Palestiniens et de devenir un acteur régional de premier plan. Hilal Khashan professeur de sciences politiques à l’Université américaine de Beyrouth, a déclaré au TIME.

L’original du Hezbollah manifeste, publié en 1985a déclaré que ses ennemis étaient le Parti social-démocrate libanais, affilié aux chrétiens, Israël, la France et les États-Unis, et que son objectif était d’expulser ces groupes du Liban.

Les États-Unis désignent le Hezbollah comme un groupe terroriste associé à de nombreuses attaques contre des civils à travers le monde, notamment des attentats à la bombe contre des civils. Casernes militaires américaines et françaises à Beyrouth en 1983, qui a tué environ 300 personnes. Le L’Union européenne classe La branche militaire du Hezbollah est considérée comme un « groupe terroriste », mais pas sa branche politique.

Le groupe est entré en politique en 1992 et est devenu plus courant en 2009 avec un manifeste mis à jour qui appelait à une « vraie démocratie », a déclaré le Council on Foreign Relations.

Le Hezbollah a réalisé « d’énormes progrès » politiques au Liban au cours des 30 dernières années, mais il reste un « groupe solitaire », a déclaré Khashan. Le Hezbollah a conservé 13 sièges sur les 128 membres du Parlement libanais lors du dernier scrutin. élections 2022, mais le parti et ses alliés perdent leur majorité.

Qui soutient le Hezbollah ?

Le Le Département d’État américain déclare que l’Iran fournit l’essentiel de la formation, des armes et du financement du Hezbollah – à hauteur de centaines de millions de dollars par an.

En conséquence, le Hezbollah est un groupe armé doté de ressources suffisantes et doté d’une force de taille moyenne capable de vaincre la plupart des armées arabes, ce qui en fait « l’acteur non étatique le plus puissant » de la région, a déclaré Khashan.

Pourquoi le Hezbollah apparaît-il dans le contexte de la guerre Israël-Hamas ?

Le Hamas et le Hezbollah sont financés par l’Iran. Le Hezbollah a joué un rôle dans la militarisation du Hamas en 2002, même si les deux groupes se sont retrouvés dans des camps opposés dans la guerre civile syrienne, a expliqué Khashan.

L’étendue de l’implication de l’Iran, le cas échéant, dans la récente attaque du Hamas contre Israël n’est pas claire. UN Article du Wall Street Journal la semaine dernière, l’Iran aurait aidé le Hamas à planifier l’attaque, mais les dirigeants israéliens et américains ont déclaré qu’ils n’avaient aucune preuve pour corroborer le rapportet les premiers renseignements américains a indiqué que les dirigeants iraniens avaient été surpris par l’assaut.

Hezbollah a publié une déclaration louant l’attaque du Hamas, la décrivant comme une « réponse décisive à l’occupation continue d’Israël et un message à ceux qui cherchent une normalisation avec Israël ». Dans une autre déclaration, un responsable du Hezbollah a déclaré : « nos cœurs sont avec vous. Nos pensées sont avec vous. Nos âmes sont avec vous. Notre histoire, nos armes et nos roquettes sont avec vous.

Depuis l’attaque, le Hezbollah a tiré des missiles à travers la frontière vers Israël pour montrer ce que le groupe appelle « solidarité » avec le Hamas, conduisant à une escalade des escarmouches.

Le Hezbollah et Israël étaient les derniers à guerre en 2006quand le Hezbollah soldats israéliens kidnappés lors d’un raid transfrontalier, provoquant l’invasion du Liban en représailles par Israël. La guerre qui a duré un mois s’est terminée par une impasse et un cessez-le-feu négocié par les Nations Unies.

Quelles seraient les conséquences potentielles si le Hezbollah rejoignait officiellement la guerre Israël-Hamas ?

L’entrée du Hezbollah dans la guerre ouvrirait la voie à un conflit régional plus vaste, mettrait à rude épreuve la réponse d’Israël aux deux frontières et conduirait probablement à davantage de morts et de destructions.

Cependant, Khashan ne croit pas que le Hezbollah veuille provoquer une guerre totale avec Israël. Les escarmouches actuelles ne violent pas les termes de les lignes directrices du Conseil de sécurité de l’ONU qui a mis fin à la guerre de 2006. Si ces attaques dégénèrent en guerre totale, le Hezbollah « n’a aucune chance » et serait anéanti, a déclaré Khashan.

Khashan prédit que si une guerre devait éclater avec le Hezbollah, ce serait Israël qui la déclencherait, soulignant certaines déclarations récentes du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu faisant allusion à des ambitions au-delà de Gaza. Dans un post sur X cette semaine, Netanyahu s’est engagé non seulement à détruire le Hamas, mais aussi à « Djihad islamique ».

