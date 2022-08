Le groupe Lake in the Hills organise son premier événement annuel sur un toit près de Wrigley Field – Shaw Local

Un club qui a été créé à Lake in the Hills organisera son premier événement annuel sous la forme d’une fête sur le toit près de Wrigley Field pour collecter des fonds pour ceux qui en ont besoin, ont déclaré des responsables.

Le Club 400, créé par Stewart McVicar, a été créé en 2013 dans le but de créer un endroit où lui et ses amis pourraient regarder les matchs des Cubs lorsqu’ils ne sont pas au Wrigley Field, selon un communiqué de presse du club.

Le spot a attiré l’attention nationale, McVicar remportant quelques prix nationaux de l’homme de la grotte de l’année et organisant un événement avec le propriétaire des Cubs de Chicago, Tom Ricketts, indique le communiqué. Maintenant, McVicar recueille 1 million de dollars pour les fans des Cubs dans le besoin, que ce soit la maladie, les difficultés ou les familles des premiers intervenants décédés.

Jusqu’à présent, le club a collecté plus de 700 000 dollars, indique le communiqué.

Pour couronner le tout, le club organise une fête sur le toit dimanche au Wrigley View Rooftop à Chicago, lorsque les Cubs affronteront les Milwaukee Brewers, indique le communiqué. Les billets coûtent 220 $ et seront tout ce que vous pourrez manger et boire. Il y aura également un podcast hébergé par le Club 400, ainsi que des tirages, un encan silencieux et des divertissements en direct.

Il y aura également une séance photo après le match, indique le communiqué.