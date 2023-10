Le groupe kurde interdit PKK revendique la responsabilité de l’attentat suicide en Turquie | Actualités du PKK

Deux assaillants font exploser une bombe devant des bâtiments gouvernementaux à Ankara, les tuant tous deux et blessant deux policiers.

Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), un parti interdit, a revendiqué un attentat suicide au cœur de la capitale turque, qui a fait deux blessés, rapporte un site Internet proche du groupe armé.

Deux assaillants ont fait exploser une bombe devant les bâtiments du gouvernement turc à Ankara dimanche, faisant tous deux morts et deux policiers blessés.

Un communiqué de l’agence de presse ANF a qualifié l’attentat d’« attentat suicide » prévu pour coïncider avec l’ouverture du Parlement. Il a indiqué que l’attaque avait été menée par « une de nos équipes liée à notre groupe Immortals Battalion ».

Le PKK est désigné comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne.

Selon l’agence officielle Anadolu, les deux assaillants avaient saisi le véhicule chez un vétérinaire dans la province centrale de Kayseri, une ville située à 260 km au sud-est d’Ankara.

Des images de vidéosurveillance ont montré un véhicule s’arrêtant devant l’entrée principale du ministère de l’Intérieur et l’un de ses occupants se dirigeant rapidement vers le bâtiment avant d’être emporté par une explosion, tandis que l’autre restait dans la rue.

L’explosion a tué l’un des assaillants et les autorités ont « neutralisé », ou tué, l’autre, a déclaré le ministre de l’Intérieur à propos de l’incident qui a secoué un quartier central qui abrite des bâtiments ministériels et le Parlement voisin.

L’attentat suicide a eu lieu quelques heures avant la réouverture du Parlement turc, après trois mois de vacances d’été, avec un discours du président Recep Tayyip Erdogan, qui a déclaré que l’explosion était « la dernière tentative » d’infliger la terreur aux Turcs.

« Ceux qui menacent la paix et la sécurité des citoyens n’ont pas atteint leurs objectifs et n’y parviendront jamais », a-t-il déclaré.

Le PKK et l’EIIL (ISIS) ont déjà mené de telles attaques dans les zones touristiques et les centres-villes de Turquie.

Sinem Koseoglu d’Al Jazeera, en reportage depuis Istanbul, a déclaré que la sécurité avait été renforcée autour des bâtiments du Parlement et du ministère de l’Intérieur après l’attaque.

« Ils [authorities] ont dégagé la zone… Il y a des dégâts à l’entrée de sécurité du ministère et les travailleurs tentent de réparer les dégâts. Il y a également un drapeau turc près de la porte pour exprimer la solidarité et l’intégrité territoriale du pays », a-t-elle déclaré.

L’explosion sur le boulevard Atatürk était la première à Ankara depuis mars 2016, lorsque 37 personnes avaient été tuées après l’explosion d’une voiture chargée de bombe dans un centre de transport bondé.

La police a déclaré avoir procédé à des explosions contrôlées pour des « incidents de colis suspects » dans d’autres quartiers d’Ankara.

L’incident est survenu près d’un an après que six personnes ont été tuées et 81 blessées dans une explosion dans une rue piétonne très fréquentée du centre d’Istanbul. La Turquie en a imputé la responsabilité aux combattants kurdes.

Au cours d’une série d’incidents sanglants en 2015 et 2016, les Kurdes, l’EIIL et d’autres groupes ont revendiqué ou ont été accusés de plusieurs attaques dans les grandes villes turques.

Le parlement turc devrait envisager de ratifier la candidature de la Suède à l’OTAN dans les semaines à venir après qu’Ankara ait soulevé des objections initiales et retardé l’élargissement du bloc.

Erdogan n’a pas mentionné la Suède ou l’OTAN, mais a déclaré aux députés que l’accord sur une nouvelle constitution était une priorité pour la nouvelle session. Le président du Parlement a déclaré que son programme ne céderait pas face au « terrorisme ».

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré qu’il a fermement condamné « l’attaque terroriste », tandis que le commissaire européen à l’élargissement, Oliver Varhelyi, a déclaré que l’UE soutenait la Turquie « dans sa lutte contre le terrorisme ».