Le groupe K-pop BTS s’enrôlera dans l’armée sud-coréenne et pourrait ne pas se regrouper avant 2025

Les membres du groupe pop sud-coréen BTS serviront officiellement dans l’armée de leur pays, a annoncé lundi l’agence du groupe.

La nouvelle met fin à un débat de plusieurs années sur la question de savoir si les musiciens de renommée internationale devraient être contraints de servir dans l’armée de leur pays, qui est en guerre avec la Corée du Nord.

Jin, le membre le plus âgé du groupe, sera le premier à s’enrôler. Le jeune homme de 29 ans a retardé sa conscription en vertu de la loi sur le service militaire de la Corée du Sud. Une fois que Jin s’enrôle, le groupe K-pop ne devrait pas se réunir à nouveau avant trois ans.

“Jin révoquera sa demande de report de sa conscription à la fin de ce mois et suivra les procédures de conscription requises par l’administration du personnel militaire”, a déclaré Big Hit Music dans un communiqué. “Les autres membres rempliront leur devoir militaire à tour de rôle selon leurs plans individuels.”

Big Hit a publié une autre déclaration sur Twitter, affirmant que la société et les membres du BTS “ont hâte de se réunir à nouveau en tant que groupe vers 2025 après leur engagement de service”.

Le groupe s’est récemment produit ensemble à Busan, mais seuls des projets solo sont prévus jusqu’en 2025. Le groupe a annoncé une pause plus tôt cet été.

La loi sud-coréenne stipule que tous les hommes valides doivent effectuer au moins 18 mois de service militaire, avec des exemptions limitées pour les athlètes, les musiciens et autres personnes qui “renforcent le prestige national”. Les membres du BTS ont tous entre le milieu et la fin de la vingtaine et ont profité de la règle d’exemption en raison de leur notoriété.

Mais des responsables sud-coréens ont récemment laissé entendre que les chanteurs de “Dynamite” devraient servir dans l’armée de leur pays. Lee Ki Sik, commissaire de l’Administration du personnel militaire, a déclaré qu’il était “souhaitable” que les membres du BTS s’enrôlent pour garantir l’équité.

La question a été vivement débattue, les opposants faisant valoir qu’il était injuste de faire des projets d’exceptions pour les personnes riches et célèbres. Les fans de K-pop s’étaient généralement opposés à la conscription, faisant écho à de nombreux fans contrariés d’Elvis lorsque la légende du rock a été enrôlée dans l’armée américaine à l’apogée de sa renommée.

Les sondages d’opinion de ces dernières semaines ont montré que le public était divisé sur la question de savoir si les membres du BTS devaient servir dans l’armée.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.