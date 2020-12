Une organisation à but non lucratif israélienne tentera à nouveau d’atterrir un vaisseau spatial robotique sur la Lune après que sa première tentative se soit soldée par un accident l’année dernière.

Le vaisseau spatial, nommé Beresheet, a atteint l’orbite lunaire en avril 2019, mais a chuté à la surface lors de sa descente finale.

Mercredi, SpaceIL, l’organisation à but non lucratif, a annoncé Beresheet 2, un suivi qui doit être plus complexe – deux atterrisseurs ainsi qu’un orbiteur – bien que l’organisation affirme qu’il s’inscrira à peu près dans le même budget que la première mission: environ 100 $ million. Beresheet 2 doit être lancé au premier semestre 2024.

Beresheet signifie «Genèse» ou «au commencement» en hébreu.

Dans une interview, Kfir Damari et Yonatan Winetraub, deux des fondateurs de SpaceIL, ont déclaré qu’ils ne voulaient pas simplement construire et lancer une copie carbone de la première tentative.