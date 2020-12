Les dirigeants d’un organisme international créé pour promouvoir l’accès mondial aux vaccins contre les coronavirus, connu sous le nom de Covax, ont annoncé vendredi que l’effort avait conclu des accords supplémentaires avec des fabricants qui lui permettraient d’accéder à près de deux milliards de doses de vaccins candidats, dont plus de la moitié étaient destinés à être livrés aux pays à revenu faible ou intermédiaire.

L’objectif de l’effort est d’assurer la vaccination d’un cinquième de la population de ses 190 pays et économies participants avant la fin de l’année prochaine.

Les nouvelles offres concernent des vaccins qui sont toujours à l’étude pour leur efficacité et leur sécurité, l’un fabriqué par AstraZeneca et l’Université d’Oxford et l’autre par Johnson & Johnson. Alors que des discussions sont en cours, aucun arrangement n’a encore été finalisé pour acheter le vaccin BioNTech / Pfizer approuvé par la FDA qui est déjà administré dans des pays comme les États-Unis et la Grande-Bretagne.

L’effort international a été mené par le partenariat de santé public-privé connu sous le nom de Gavi, l’Alliance du Vaccin, ainsi que la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et l’Organisation mondiale de la santé.