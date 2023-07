Le groupe indien Tata va construire une gigafactory de 5 milliards de dollars au Royaume-Uni

Le gouvernement a déclaré que l’usine générerait des milliers d’emplois supplémentaires plus loin dans la chaîne d’approvisionnement, dans des secteurs liés aux minéraux bruts critiques et aux matériaux de batterie.

Dans un déclaration Mercredi, le gouvernement britannique a déclaré que le site créerait jusqu’à 4 000 emplois directs et fournirait à Jaguar Land Rover, une filiale de Moteurs Tata – avec des piles. D’autres clients au Royaume-Uni et en Europe sont également recherchés.

S’adressant à la BBC mercredi matin, Grant Shapps, secrétaire d’État à la sécurité énergétique et au net zéro, a déclaré que la nouvelle représentait « certainement le plus gros investissement automobile britannique depuis 40 ans » et « un grand vote de confiance dans l’économie britannique ».

Poussé sur la valeur de l’incitation accordée à Tata, Shapps a reconnu qu’elle était « importante et… je ne m’en cache pas », mais n’a pas donné de chiffre exact. Les chiffres, a-t-il ajouté, « sortiront de la manière habituelle, en raison de la sensibilité commerciale ».

Le Royaume-Uni veut arrêter la vente de voitures et camionnettes diesel et essence neuves d’ici 2030 et exigera, à partir de 2035, que toutes les voitures et camionnettes neuves aient zéro émission d’échappement.

Les nouvelles concernant les projets de gigafactory ont été bien accueillies par les membres de l’industrie.

« C’est un coup de pouce pour l’industrie automobile britannique, notre économie et les emplois manufacturiers britanniques, démontrant que le pays est ouvert aux entreprises et à la production de véhicules électriques », a déclaré Mike Hawes, directeur général de la Society of Motor Manufacturers and Traders.

« Cela arrive à un moment critique, avec la transition rapide de l’industrie mondiale vers l’électrification », a-t-il ajouté.

La production de batteries au Royaume-Uni était, a déclaré Hawes, « essentielle si nous voulons ancrer une production de véhicules plus large ici à long terme ».