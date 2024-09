Le groupe indépendant Good Kid du cofondateur de Cohere, Nick Frosst, connaît presque autant de succès que sa société d’IA

Nick Frosst, cofondateur de Cohere, une start-up canadienne spécialisée dans l’intelligence artificielle, a été musicien toute sa vie. Il a confié à TechCrunch qu’une fois qu’il a commencé à chanter, il n’a jamais arrêté de chanter. C’est toujours vrai aujourd’hui. En plus de son emploi à temps plein chez Cohere, Frosst est également le leader de Good Kid, un groupe de rock indépendant composé uniquement de programmeurs.

Good Kid n’est pas seulement un groupe d’amis qui jouent le week-end dans le garage de quelqu’un. Le groupe compte 2,3 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify et a récemment joué à Lollapalooza. Il a été nominé pour l’Académie canadienne des arts et des sciences de l’enregistrement groupe révolutionnaire de l’année aux Juno Awards cette année et a ouvert pour le groupe Portugal. L’homme lors de sa tournée au Canada l’automne dernier.

Good Kid a été formé à l’Université de Toronto en 2015 comme passe-temps, a déclaré Frosst à TechCrunch. Tous les membres étaient dans le programme d’informatique sauf un, le guitariste David Wood, mais ils l’ont tous convaincu de changer de formation. Good Kid a lancé son premier single, Nomu, fin 2015. Le medley musical de Nomu ressemble à un clin d’œil au groupe de pop rock indépendant Two Door Cinema Club, avec la voix de Frosst résonnant dans un style qui pourrait être comparé à celui du leader de Bloc Party, Kele Okereke. Bloc Party et Two Door Cinema Club sont tous deux des sources d’inspiration pour le groupe.

« Nous n’avions pas vraiment d’espoir pour ce premier single », admet Frosst. « Nous voulions simplement créer quelque chose qui nous plaise, plutôt que d’enregistrer une série de chansons. Le succès a été bien meilleur que ce que nous pensions. »

Good Kid a sorti une poignée de singles supplémentaires jusqu’à la sortie de son premier EP éponyme en 2018. Le groupe a ensuite sorti quatre autres albums, dont le dernier est sorti plus tôt cette année.

Environ un an après la sortie du premier album du groupe en 2018, Frosst a lancé Cohere avec Aidan Gomez et Ivan Zhang. Cohere est depuis devenue une startup très appréciée proposant des modèles d’IA pour les entreprises. La société a levé plus de 970 millions de dollars de capital-risque auprès de bailleurs de fonds comme Salesforce, Nvidia, Cisco et Oracle, et est actuellement valorisée à 5,5 milliards de dollars. Bien que le profil de Good Kid ait continué de croître, Frosst a déclaré qu’il était privilégié de pouvoir être un musicien à ce niveau, mais Cohere et le travail dans l’IA sont sa véritable carrière.

« Cohere est le travail de ma vie », a déclaré Frosst. « Je passe la grande majorité de mon temps [on] La cohésion et la musique sont des choses qui me permettent de me détendre et de me relaxer.

Frosst a déclaré qu’il n’a pas été trop difficile de trouver un équilibre entre les deux. Le groupe se réunit deux fois par semaine pour des répétitions de deux heures. Lorsque Good Kid part en tournée, le groupe travaille à distance toute la journée (tout le monde travaille comme programmeur) depuis le bus avant de monter sur scène le soir pour jouer des concerts. Frosst a déclaré qu’il pensait qu’il pourrait mieux se concentrer sur son travail pour Cohere lorsqu’ils partent en tournée, car cela lui évite d’avoir trop de réunions.

« Je pense que c’est un complément », a déclaré Frosst. « Je pense vraiment que le fait de pouvoir jouer de la musique m’aide dans mon travail chez Cohere. Cela me permet de me vider l’esprit et de consacrer du temps à me concentrer, ce qui fait de moi une personne plus intelligente. »

Mais même lorsque les membres du groupe se concentrent sur la création musicale, ils pensent toujours à l’intelligence artificielle. Dans le premier single du groupe, Nomu, produit des années avant la fondation de Cohere, cette première chanson utilisait la phrase «languages ​​lost, tokens unknown», une référence à la technologie sur laquelle l’entreprise de Frosst serait un jour fondée.

Lorsque le groupe a pu jouer le dernier jour du festival Lollapalooza de Chicago en août, Frosst a déclaré que ce fut une expérience incroyable. Il a admis qu’avant cela, il n’avait jamais assisté à un festival musical, et encore moins joué dans un festival. Good Kid a commencé à jouer à 13h45 et a ouvert le concert avec sa chanson « No Time to Explain », jouée quelques heures avant que l’une des inspirations du groupe, Two Door Cinema Club, ne monte sur scène.

Frosst dit qu’il se sent reconnaissant d’avoir une carrière musicale aussi réussie sans avoir peur que cela ne fonctionne pas, une dynamique qui n’est pas courante dans l’industrie de la musique.

« J’ai eu la chance de venir à la musique pour le plaisir, pour la créativité et non pour des aspirations professionnelles. J’ai eu beaucoup de chance de me retrouver dans cette situation », a-t-il déclaré.