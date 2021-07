Le groupe immobilier commercial ICSC aux prises avec le paysage post-pandémique

« Ce n’est pas seulement un changement de marque », a-t-il déclaré. « Pour moi, cela reflète ce qui se passe dans l’industrie dans son ensemble et au sein de nos membres. Et nous évoluons avec l’industrie. »

Le groupe commercial de 65 ans a déclaré que ce changement est révélateur de la façon dont l’ICSC, ses membres – qui comprennent les propriétaires de centres commerciaux et de centres commerciaux américains – et l’ensemble du secteur de l’immobilier commercial évoluent rapidement, en partie en raison des répercussions de la pandémie de coronavirus.

L’ICSC espère également qu’un important lifting rendra l’association professionnelle plus attrayante pour une main-d’œuvre plus jeune.

« Nous devons moderniser la marque pour attirer les nouvelles et les jeunes générations dans l’industrie et être plus accueillants envers les entreprises émergentes et d’autres secteurs au sein de [commercial real estate] », a déclaré la CFPI dans un dossier envoyé à certains membres avant l’annonce lundi.

Le changement de marque intervient alors qu’une grande partie du secteur de l’immobilier commercial essaie de trouver une nouvelle base à la sortie de la crise sanitaire. L’une des plus grandes menaces pour de nombreux centres commerciaux et centres commerciaux a été l’essor du commerce électronique.

Toutes les propriétés n’ont pas été endommagées au cours de la dernière année. Les centres ancrés par des épiceries et des détaillants à grande surface comme Target, par exemple, ont prospéré alors que les acheteurs recherchent ces entreprises pour l’essentiel. D’autres, cependant – et principalement des centres commerciaux fermés remplis de boutiques de vêtements – ont perdu des locataires et ont vu le trafic des acheteurs tomber d’une falaise. Environ 25 % des quelque 1 000 centres commerciaux américains devraient fermer d’ici 2025, car de plus en plus de consommateurs modifient leurs dépenses en ligne.

Les visiteurs commencent à revenir. Un indice de 100 centres commerciaux couverts suivis par La société d’analyse de vente au détail Placer.ai a constaté que le trafic des acheteurs n’avait baissé que de 8,1% le mois dernier par rapport à juin 2019, avant la pandémie.

Les propriétaires sont confrontés à d’autres obstacles dans les fondamentaux de leur entreprise. Dans certaines parties du pays, les loyers des actifs commerciaux ont chuté et la quantité d’espace disponible a grimpé en flèche, l’offre dépassant de loin la demande. Dans tout Manhattan, les loyers des commerces ont baissé pendant 15 trimestres consécutifs et touchent des creux historiques.

Le taux d’inoccupation de tous les espaces immobiliers commerciaux aux États-Unis a grimpé à 10,6% au premier trimestre 2021, selon une étude réalisée par la société immobilière Newmark et Moody’s Analytics REIS. Cela a marqué un sommet jamais vu depuis 2013. Plus de 3,6 millions de pieds carrés d’espace de vente au détail ont été remis sur le marché en 2020 et 800 000 pieds carrés ont été rendus au premier trimestre de cette année, ont déclaré Newmark et REIS.

Le taux de vacance des centres commerciaux américains a atteint 11,4% au premier trimestre, le pourcentage le plus élevé en une décennie, selon REIS.

Alors que le secteur de l’immobilier commercial a connu des difficultés, ISCS a vu sa base de membres diminuer, selon un rapport dans The Real Deal. Il a licencié des dizaines d’employés l’année dernière, alors que les événements en personne étaient annulés et que les revenus se tassaient, a déclaré le site Web d’information immobilière.

L’ICSC compte environ 50 000 membres en Amérique du Nord, selon un porte-parole.

La conférence annuelle de l’organisation commerciale à Las Vegas, RECon, n’a pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie. L’événement attire normalement des dizaines de milliers de participants du monde entier. L’ICSC devrait maintenant rassembler ses membres à Sin City en décembre, avec une liste complète d’événements en personne au programme pour 2022.

« Nous nous attendons à ce que ce soit une explosion », a déclaré McGee. « Les gens veulent se réunir, et c’est historiquement ce pour quoi l’ICSC est bien connue. »