Le groupe hospitalier émirati Burjeel enregistre des revenus records en année pleine avant une éventuelle introduction en bourse

Les discussions sur une cotation potentielle de Burjeel Holdings surviennent alors que les Emirats bénéficient d’un boom des introductions en bourse au Moyen-Orient, Abu Dhabi et Dubaï rendant publiques plusieurs entités gouvernementales cette année.

DUBAI, Emirats Arabes Unis – Le milliardaire indien Shamsheer Vayalil accélère ses plans d’introduction en bourse de Burjeel Holdings après que le groupe hospitalier basé aux Emirats ait enregistré des revenus et des bénéfices records en année pleine.

Burjeel Holdings, qui exploite 16 hôpitaux, 23 centres médicaux et 15 pharmacies aux Émirats arabes unis et à Oman, a déclaré un chiffre d’affaires record pour l’année 2021 de 3,35 milliards de dirhams des Émirats arabes unis (912 millions de dollars) et un bénéfice pour l’année de 234 millions de dirhams des Émirats arabes unis, selon un communiqué publié jeudi.

Burjeel a déclaré avoir déclaré un EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 779 millions de dirhams des Émirats arabes unis au cours des 12 mois jusqu’au 31 décembre de l’année dernière.

Les chiffres, audités par EY, offrent le premier aperçu des performances du groupe hospitalier détenu à 100% par Vayalil – un radiologue qui a commencé avec un seul hôpital en 2007.

Burjeel, une spin-off de son entreprise VPS Healthcare, emploie désormais plus de 1 200 médecins et son portefeuille d’actifs comprend Burjeel Medical City à Abu Dhabi, l’un des plus grands hôpitaux privés du pays.

“Nous envisageons la prochaine phase de croissance”, a déclaré Vayalil à CNBC alors que les plans d’inscription potentiels prennent forme.

Burjeel a nommé JP Morgan, Emirates NBD, EFG-Hermes et Dubai Islamic Bank en tant que coordinateurs mondiaux conjoints pour la cotation, éventuellement à la bourse d’Abu Dhabi, dès cette année.

Burjeel a déclaré que des discussions sur une transaction étaient en cours et que les détails sur la taille de l’offre et l’évaluation étaient en cours d’examen. Une décision finale n’a pas été prise.