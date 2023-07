Le groupe hommage à Micheal Jackson se produira le 4 août à DeKalb – Shaw Local

DeKALB– L’Egyptian Theatre accueillera un concert mettant en vedette le groupe hommage à Michael Jackson, Who’s Bad: The Ultimate Michael Jackson Experience.

Le théâtre, 135 N. Second St., DeKalb, tiendra le concert à 20 heures le 4 août, selon un communiqué de presse.

L’entrée au concert est ouverte au public.

Who’s Bad est le plus ancien groupe hommage à Michael Jackson au monde. Le groupe de six musiciens combine des routines de danse, des cuivres et des rythmes avec la voix et la chorégraphie des chanteurs Joseph Bell et Taalib York. Who’s Bad a joué avec des artistes tels qu’Aretha Franklin, The Backstreet Boys, The Four Tops, Boys II Men et Pitbull.

Les billets coûtent 25 $. Pour acheter des billets, composez le 815-758-1225, visitez egyptiantheatre.orgou visitez la billetterie du théâtre égyptien.

L’Egyptian Theatre appartient et est exploité par Preservation of Egyptian Theatre Inc., une organisation à but non lucratif 501(c)(3).

Pour information, visitez egyptiantheatre.org.