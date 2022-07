Le groupe hommage à Bon Jovi fera vibrer la scène Venue 1012 d’Oswego samedi soir – Shaw Local

Le village d’Oswego poursuit sa série de concerts d’été ce samedi 23 juillet avec une soirée de musique et de nostalgie alors que le groupe hommage à Bon Jovi, Bad Medicine, et le groupe de reprises local Coverlicious monteront sur scène au Venue 1012, situé au 1012 Station Dr. près du chemin Orchard.

Coverlicious continuera à 18h30, jouant des succès rock, pop, country et funk des années 70 aux succès d’aujourd’hui. L’hommage à Bon Jovi commencera à 20 h 30, alors que Bad Medicine montera sur scène, reproduisant le son, l’apparence, la sensation et l’énergie du bandeau des années 80.

Bad Medicine a été formé en 2001 par le fan de Bon Jovi, Joe Frasca, et le groupe s’est produit plusieurs fois au Summerfest de Milwaukee, y compris pas plus tard que l’année dernière. Le groupe interprète également des chansons de groupes tels que Journey, Poison et Whitesnake.

Les billets pour l’événement de samedi coûteront 15 $ pour les 13 ans et plus, 10 $ pour les militaires et vétérans en service actif, et gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. Les billets sont disponibles en ligne ou lors de l’événement.

Le lieu 1012 ouvrira à 17h30 le samedi avec des boissons disponibles à l’achat, notamment des bières artisanales Oswego Brewing Co. et une sélection de vins de Fox Valley Winery. La nourriture sera fournie par des vendeurs locaux, notamment des croustilles et des gâteaux en entonnoir maison d’Angelo’s International Concessions, des pizzas au four en briques personnalisées de Darkhorse Catering, des sandwichs de spécialité Hell’s BBQ et de la glace pilée de Bayou Chill.

Les clients sont encouragés à apporter leurs propres chaises et couvertures. La nourriture et les boissons provenant de l’extérieur ne sont pas autorisées et les espèces ne sont pas acceptées au lieu 1012.

Pour plus d’informations sur le lieu et les événements futurs, visitez le site Internet.