Le groupe expérimenté de Woodstock cherche à atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2009 – Shaw Local

Mike Brasile essaie de lancer une nouvelle tradition à Woodstock.

Les Blue Streaks se sont qualifiés pour les séries éliminatoires 12 fois entre 1996 et 2009, remportant un titre d’État de classe 5A en 1997, mais Woodstock n’a pas été de retour dans les séries éliminatoires depuis 2009.

Brasile espère qu’avec un groupe expérimenté cette saison, les Blue Streaks pourront restaurer une vieille tradition en revenant aux séries éliminatoires cet automne.

“Il y a beaucoup de fierté dans la communauté du football ici à Woodstock”, a déclaré Brasile. «Étant né et ayant grandi ici, je sais ce qu’est cette fierté, et j’espère que nous pourrons la récupérer et ramener cette tradition, cette tradition ne sera jamais diplômée. Nous avons un bon groupe pour commencer cette nouvelle tradition cette année.

Le Brésil aura plus de joueurs pour inculquer cette tradition. Le programme de football de Woodstock comptait 90 joueurs cet été, 30 de plus que l’an dernier.

Woodstock a raté les séries éliminatoires la saison dernière avec une fiche de 4-5. Les Blue Streaks ont remporté des victoires contre Limestone, Harvard, Ottawa et Woodstock North, mais dans leurs cinq défaites, Woodstock a perdu en moyenne 38,8 points par match.

L’équipe universitaire comprendra un groupe expérimenté dirigé par 28 seniors, qui ont pris l’initiative cet été d’enseigner aux nouveaux arrivants comment concourir au niveau universitaire.

L’expérience des vétérans s’est déjà avérée importante, les entraîneurs se concentrant sur des programmes spécifiques au lieu de passer du temps à enseigner les bases. Les seniors comme Jack Raymond apprécient l’importance de savoir quoi faire dans certaines situations et savent que cela aidera l’équipe à atteindre son objectif de retourner aux séries éliminatoires.

“Toute l’expérience, ça aide tellement à ne pas avoir à apprendre les petites choses”, a déclaré Raymond. “Nous savons jouer au football, nous l’avons déjà vu, nous l’avons déjà fait. Une fois que nous comprenons les éléments de base, nous pouvons plonger beaucoup plus profondément dans les appels de stratagèmes et planifier en conséquence. »

Le senior Jackson Lyons interviendra pour commencer au poste de quart-arrière, en remplacement du diplômé Liam Mickle. Lyons a joué différents postes de receveur large et de sécurité la saison dernière. Brasile a déclaré qu’il avait vu la croissance et la cohésion entre Lyon et son corps de réception cette intersaison.

Adrian Perry de Woodstock, à gauche, et Aiden Johnson sautent dans les airs pour célébrer une pièce réussie lors d’un 7 contre 7 le 21 juillet à Crystal Lake Central High School. (Ryan Rayburn pour Shaw Local/Ryan Rayburn pour Shaw Local)

Les porteurs de ballon Kaden Sandoval et Adrian Perry et le receveur large Caden Monti reviennent tous et apportent de l’expérience, tandis que le junior Spencer Cullum rejoindra les Blue Streaks en tant que receveur large après avoir excellé dans l’équipe de basket-ball.

“Ils ont vraiment, vraiment bien maillé”, a déclaré Brasile. «Nous avons pas mal de receveurs de l’année dernière. Ils vont être prêts et lancer un peu le ballon.

Raymond revient au poste de secondeur après avoir remporté les honneurs de la Kishwaukee River / Interstate 8 White All-Conference la saison dernière. L’aîné a déchiré son ACL lors d’un 7 contre 7 après la saison dernière, mais devrait concourir au début de la saison.

Aiden Johnson jouera le secondeur central tandis que Monti jouera à la sécurité alors que la défense continue de construire son identité.

“Ils commencent vraiment à prendre conscience de ce qu’ils veulent que cette défense soit”, a déclaré Brasile.

La saison de voyage de Woodstock commence le 26 août contre Rochelle. Alors que les joueurs ont adopté une attitude semaine par semaine et ne veulent pas vraiment se concentrer sur autre chose pendant la semaine, les Blue Streaks savent ce qui est en jeu s’ils ramènent une tradition qui a disparu depuis 2009.

“Ce serait fou”, a déclaré Raymond à propos d’être l’équipe qui a ramené Woodstock aux séries éliminatoires. « Je ne pourrais même pas décrire le sentiment. Ramenant la ville depuis 2009, nous remettant sur les planches, Woodstock est désormais légitime. Nous ne sommes pas une équipe 3-6. Ça y est.”