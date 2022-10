Le groupe European Tour s’engage à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2040 | Nouvelles du golf

Keith Pelley, directeur général du groupe European Tour

Le groupe European Tour est devenu le premier circuit de golf professionnel à annoncer son engagement envers le zéro carbone net.

Le groupe est devenu signataire du cadre des Nations Unies pour le sport au service de l’action climatique et de l’engagement Race to Zero du cadre, qui exige que tous les signataires s’engagent à réduire les émissions directes de 50 % d’ici 2030 et à atteindre le zéro net d’ici 2040.

Le cadre du sport pour l’action climatique a été créé par les Nations Unies et destiné aux organisations sportives et à leurs parties prenantes pour lutter contre le changement climatique à travers un ensemble de cinq principes.

Ces principes sont les suivants : Entreprendre des efforts systématiques pour promouvoir une plus grande durabilité environnementale, réduire l’impact global sur le climat, éduquer à l’action climatique, promouvoir une consommation durable et responsable, ainsi que plaider en faveur de l’action climatique par la communication.

Il s’agira d’un élément clé de Golf for Good, l’engagement du groupe European Tour à faire avancer le golf d’une manière écologiquement et socialement durable, en veillant à ce que le Tour ait un impact positif à long terme sur les parcours, les pays et les communautés qu’il visite.

Keith Pelley, directeur général du groupe European Tour, a déclaré: “Le DP World Tour du groupe est une marque mondiale avec des millions de followers, nous avons donc une responsabilité et une opportunité claires d’utiliser nos plateformes de la bonne manière.

“Notre engagement net zéro montre qu’à travers Golf for Good, nous prenons au sérieux la responsabilité environnementale et le rôle que nous pouvons jouer.

“Notre personnel et notre direction, sous la direction de notre responsable du développement durable, sont déterminés à veiller à ce que nous respections pleinement toutes nos promesses, et nous apprécions le soutien de nos partenaires et conseillers experts pour nous aider à le faire. Bien entendu, nous invitons également nos partenaires et parties prenantes à se joindre à nous pour apporter des changements efficaces. »

Devenir signataire du Cadre d’action des Nations Unies pour le sport au service du climat est la suite logique de l’initiative Green Drive du Tour, qui a pris de l’ampleur et de l’impact au fil des années et a été relancée l’année dernière lors de la Journée mondiale de l’environnement.

La stratégie de durabilité la plus récente aligne davantage Green Drive sur le programme plus large Golf for Good du Tour pour créer une nouvelle approche holistique du développement durable – sur et à travers le Tour.

Lindita Xhaferi Salihu, responsable des sports pour l’action climatique à l’ONU, a ajouté son soutien : “Le cadre du sport pour l’action climatique vise à amener le sport à zéro émission nette au plus tard en 2040, conformément au maintien de la hausse de la température mondiale à 1,5 degré.

“Ce n’est pas une entreprise petite ou facile, mais pour préserver l’avenir du sport, nous devons tous unir nos efforts pour gagner la course contre le changement climatique. Nous sommes impatients de travailler avec le Tour aux côtés d’autres signataires pour donner le ton au climat. action et atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés pour la communauté Sports for Climate Action.”

Jonathan Smith, directeur exécutif de la Fondation à but non lucratif GEO pour le golf durable, partenaire de livraison du programme Green Drive du groupe European Tour, a ajouté : « Au cours des 12 derniers mois, il y a eu une augmentation significative de l’engagement, des ressources et de l’action à travers le Groupe Tour européen – dirigé par le conseil d’administration.

“Nous sommes ravis d’aider à guider le développement continu de la stratégie de réduction des émissions du Tour ; de soutenir une livraison efficace ; et de suivre les progrès grâce à des programmes et des outils accrédités en externe développés au fil de nombreuses années à cette fin spécifique.”