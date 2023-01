Le groupe étudiant ESN bat trois records du monde sur un bateau de croisière ; Savoir plus

Un groupe d’étudiants a créé l’histoire en battant non pas 1, ni 2, mais trois records du monde sur un bateau de croisière. Les étudiants étaient en voyage de Stockholm, en Suède, à Tallinn, en Estonie, lorsqu’ils ont réalisé l’exploit.

Des étudiants de l’Erasmus Student Network Sweden (ESN) étaient à bord du MS Baltic Queen pour leur croisière annuelle au cours de laquelle se déroulait la bataille navale de l’ESN. ESN a décidé de battre trois records du monde centrés sur trois nationalités différentes pour célébrer la 30e édition du voyage croisière et mettre en lumière la diversité de l’association étudiante.

Le premier record que les étudiants ont battu était celui de “la plupart des nationalités lors d’une soirée café”. Le parti comptait des personnes de 75 nationalités différentes. Il était basé sur Fika, une coutume suédoise consistant à se livrer à des boissons chaudes et à des pâtisseries.

Le deuxième record qu’ils ont battu était celui de “la plupart des nationalités dans un chant de musique populaire simultané”. Le record exigeait le chant synchronisé pour une chanson complète et le record a été battu par 85 étudiants, tous de différents pays. Ils ont chanté le hit d’ABBA “Gimme, Gimme, Gimme”.

Le troisième et dernier record que les étudiants d’ESN ont battu était celui du « plus grand nombre de nationalités lors d’une soirée dansante », qui comptait des étudiants de 84 nationalités au total et s’est déplacé au rythme de la Swedish House Mafia.

Le compte Instagram officiel d’ESN Sea Battle a été publié à propos de l’événement le 5 décembre 20222 et la légende disait : « Nous espérons que vous avez pleinement apprécié l’édition du 30e anniversaire de notre ESN Sea Battle !

Nous l’avons fait! Nous avons établi non seulement 1 ou 2 mais 3 GUINNESS WORLD RECORDS™️ !

– La plupart des nationalités lors d’une soirée café.

– La plupart des nationalités chantent simultanément.

– La plupart des nationalités lors d’un événement de fête.

Alex Sedov, l’un des responsables de l’événement, a écrit : « Notre monde est plein de merveilles. Je me souviens avoir lu le livre Guinness World Records quand j’étais enfant et avoir rêvé de la diversité, de l’unicité et de la beauté du monde qui nous entoure. Notre objectif était de rassembler des étudiants internationaux du monde entier et de leur montrer que lorsque nous travaillons tous ensemble, rien n’est impossible.

