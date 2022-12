Le groupe Etat islamique revendique l’attaque d’un hôtel dans la capitale afghane

L’attaque contre l’hôtel Kabul Longan lundi après-midi a envoyé des panaches de fumée s’élevant du bâtiment de 10 étages au cœur de Kaboul, selon des images publiées sur les réseaux sociaux. Les habitants ont signalé des explosions et des coups de feu.

ISLAMABAD – Le groupe militant État islamique a revendiqué la responsabilité d’une attaque coordonnée contre un hôtel dans la capitale afghane qui a fait trois morts et au moins deux des clients de l’hôtel blessés alors qu’ils tentaient de s’échapper en sautant par la fenêtre.

Les forces talibanes se sont précipitées dans la zone et ont bloqué toutes les routes menant au site dans le quartier central de Shar-e Naw. Khalid Zadran, le porte-parole nommé par les talibans du chef de la police de Kaboul, a déclaré que l’attaque avait duré plusieurs heures, suivie d’une opération de nettoyage.

Quelques heures plus tard, la filiale régionale du groupe État islamique – un rival clé des talibans depuis qu’ils ont pris le pouvoir en Afghanistan il y a plus d’un an – a revendiqué la responsabilité de l’attaque.