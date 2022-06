Le groupe Emami n’a pas encore signé de contrat avec le Bengale oriental : directeur du groupe

Emami Group n’a pas encore signé le contrat avec le Bengale oriental pour détenir une participation majoritaire dans le club centenaire, a déclaré dimanche le directeur de la société Aditya Agarwal.

Cela fait plus de deux semaines que la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, a annoncé le rapprochement de son bureau à Nabanna en présence du haut responsable du Bengale oriental, Debabarata Sarkar, et de représentants du groupe Emami.

« Les deux parties sont d’accord et le problème du Bengale oriental jouant dans la Super League indienne sera résolu », avait annoncé Mamata.

Mais, Agarwal, haut responsable du groupe Emami, a déclaré que les négociations étaient « toujours en cours ».

« L’accord n’a pas encore été signé. Les négociations sont toujours en cours. Tout sera clair au début de la semaine prochaine », a déclaré Agarwal à PTI.

Selon les rapports, Emami veut une participation de 80% et les services juridiques des deux parties négocient pour finaliser le projet avant qu’il ne soit signé.

Sans révéler les détails, Agarwal a déclaré : « Oui, les discussions portent sur le modèle de participation et d’autres détails.

« Nous n’avons pas encore signé l’accord et s’il y a des différences, l’accord peut également être annulé. Je ne veux pas spéculer, nous sommes sûrs à 100 %. Tout sera clair dans une semaine », a-t-il ajouté.

L’image n’étant toujours pas claire quant à leur participation à l’ISL pour la saison à venir, l’exercice de consolidation d’équipe du club s’est arrêté à mi-chemin après une poignée d’annonces.

Le milieu de terrain de 24 ans Mobashir Rahman, qui représentait le Jamshedpur FC, vainqueur du League Shield, a été le dernier à avoir rejoint le club.

L’équipe rouge et or a connu deux saisons ISL désastreuses en jouant sous le nom de « SC East Bengal ».

Lors de leurs débuts en ISL en 2020-21, ils ont terminé neuvième sur 11 équipes, et la saison dernière, ils ont terminé au plus bas car leur association avec Shree Cement Ltd. a pris fin prématurément.

SCL avait acheté une participation majoritaire de 76% le 2 septembre 2020 pour aider EB à faire une entrée ISL de dernière minute.

Mais l’association ne s’est pas bien déroulée car le comité exécutif d’EB a refusé de signer l’accord final, invoquant des écarts dans le mandat initial, entraînant le retrait des investisseurs après la saison dernière.

Avant SCL, Quess Corp avait acheté une participation de 70% dans le Bengale oriental en 2018, mais la relation entre les deux entités s’est détériorée et elle a duré deux ans avant le départ de Bengaluru en juin 2020.

