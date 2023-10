Le groupe Eliassen améliore encore ses capacités en matière de solutions technologiques et étend sa présence dans le Midwest avec l’acquisition de SafeNet Consulting

LECTURE, Messe., 2 octobre 2023 /PRNewswire/ — Eliassen Group, LLC, une société de conseil stratégique, a acquis SafeNet Consulting, une société de services informatiques opérant dans le Midwest.

Eliassen Group est une société de conseil stratégique de premier plan qui fournit des services commerciaux, informatiques et cliniques à ses clients qui cherchent à transformer et à exécuter des stratégies qui généreront des résultats exceptionnels. Eliassen s’appuie sur plus de 30 années de succès au service de ses clients, en se concentrant sur trois domaines principaux : les solutions technologiques, les solutions cliniques et les solutions financières, de risque et de conformité et de conseil.

Fondée en 1994, SafeNet Consulting a une longue et fructueuse histoire dans le secteur technologique, résolvant les problèmes de ses clients grâce à son expérience, sa perspicacité et son innovation. SafeNet offre un large éventail de capacités technologiques au nom de ses clients, dans un modèle flexible aligné sur les besoins des clients. Depuis près de 30 ans, SafeNet s’efforce de résoudre les problèmes commerciaux les plus complexes de ses clients et de les guider vers les meilleurs résultats possibles.

Le partenariat stratégique entre Eliassen Group et SafeNet offrira aux clients du groupe Eliassen une gamme de services plus large et un accès à un réseau professionnel encore plus vaste de candidats talentueux et expérimentés. En outre, l’acquisition de SafeNet s’aligne sur l’accent continu du groupe Eliassen sur la croissance transformationnelle et l’amélioration de l’expérience client et consultant avec une expansion de sa présence dans le Midwest.

« Rejoindre le groupe Eliassen offrira à nos clients un éventail élargi de capacités et offrira à nos consultants un écosystème élargi d’opportunités professionnelles – tout en poursuivant l’héritage de SafeNet de véritables partenariats fondés sur la confiance », a déclaré le fondateur de SafeNet, Marty Miller. Kelli Schniederprésident-directeur général de SafeNet, est d’accord : « Non seulement nos clients bénéficieront d’une expertise élargie dans les domaines de spécialisation d’Eliassen, tels que le développement d’applications, les sciences et analyses des données, la cybersécurité et le conseil financier et en matière de risques, mais nos consultants seront désormais connectés à des opportunités. pour des rôles à l’échelle nationale.

« SafeNet arrive chez Eliassen avec une richesse d’expérience incroyable, des clients merveilleux et un groupe impressionnant de professionnels talentueux. De plus, SafeNet partage les valeurs d’Eliassen et une culture centrée sur le travail d’équipe et la transparence – des valeurs et une culture qui sont devenues un différenciateur dans comment nous servons tous les deux nos clients respectifs. Nous sommes très heureux que nos deux organisations se réunissent », a déclaré Dave MacKeen, PDG du groupe Eliassen.

À propos du groupe Eliassen

À propos de SafeNet Conseil

Fondée en 1994, SafeNet Consulting est une société de conseil en informatique spécialisée dans la résolution des problèmes commerciaux les plus complexes du moment et dans l’accompagnement de ses clients vers le meilleur résultat possible. Depuis près de trois décennies, SafeNet s’est concentré sur le partenariat avec ses clients et ses consultants pour créer un environnement de transparence et de confiance. Cela garantit qu’ensemble, les meilleures solutions technologiques sont fournies en utilisant une approche la mieux adaptée.

