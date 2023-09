Le groupe Edison présentera « Tearin’ Up the Turf » | Actualités, Sports, Emplois

RICHMOND — C’est une histoire de camaraderie. Il s’agit d’un événement destiné uniquement à divertir. Et c’est une performance qu’ils n’oublieront jamais.

La fanfare d’Edison High School se prépare pour sa 18e représentation annuelle Tearin’ Up the Turf, qui aura lieu samedi à 19 heures au stade du lycée de Richmond. L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps. En cas de pluie, les représentations auront lieu à l’intérieur du terrain de jeu de l’école. Les portes ouvriront à 18 heures, avec des billets coûtant 7 $ pour l’admission générale ; 5$ pour les aînés; et les moins de 5 ans, gratuitement.

Marc Sansone, directeur du groupe Edison, a expliqué qu’il avait lancé Tearin’ Up the Turf en 2006. Au début, environ cinq à six écoles y ont participé. Au fil des années, ce nombre a augmenté. Aujourd’hui, 10 groupes se produisent, chacun bénéficiant de 10 à 12 minutes de temps de jeu.

Sansone a déclaré qu’une invitation ouverte avait été envoyée à toutes les écoles secondaires de la région. Ceux qui ont répondu à l’invitation sont impatients de participer à l’événement de samedi et de partager avec le public leurs performances à la mi-temps.

Les représentations de 2023 mettront en vedette les fanfares d’écoles secondaires suivantes : Edison Local, Oak Glen, Wellsville, Caldwell, Toronto, Bridgeport, Bellaire, Harrison Central, Conneaut et Thomas Jefferson.

« Nous sommes très heureux d’héberger leurs spectacles à la mi-temps » dit Sansone. « Chaque groupe aura 10 à 12 minutes pour faire vibrer la maison. »

Chaque groupe s’efforce de faire de son mieux et seul un autre membre du groupe comprend vraiment le temps et l’objectif que chaque membre du groupe consacre à ses performances, a-t-il noté.

« Tous leurs efforts sont appréciés » Continua Sansone. « Nous souhaitons également remercier chaleureusement tous les directeurs du groupe d’être venus ici et d’avoir permis à leur école de se produire. »

Il a déclaré que les directeurs doivent jongler beaucoup lorsqu’il s’agit d’activités extrascolaires, notamment les sports, les clubs et les activités extérieures.

Mais ça semble toujours marcher. Depuis le spectacle de 2006, Sansone n’a jamais manqué une année pour présenter le spectacle Tearin’ Up the Turf. Même pendant la pandémie de COVID en 2020, alors qu’il ne pouvait pas y avoir de public, il a trouvé un moyen de concrétiser ce spectacle. Il a demandé aux responsables du ministère de la Santé quelles directives devaient être suivies et les étudiants ont présenté leur spectacle de mi-temps en ligne. L’événement a été organisé via Facebook.

« Nous avons continué sur cette voie sans interruption au cours des 17 dernières années et nous sommes ravis de pouvoir à nouveau réunir tout le monde dans le même stade pour jouer devant un public », Commenta Sansone. Il a noté qu’il y avait habituellement 450 musiciens qui participaient au spectacle de deux heures. Un entracte aura lieu à mi-parcours, où des concessions complètes seront disponibles sur place. Les T-shirts seront vendus avec le logo sur le devant et une liste des groupes participants au dos. Sansone a comparé les chemises à celles vendues lors d’un concert de rock.

De plus, des concessions seront disponibles sous forme de mix-and-mingle pour les membres du groupe avant le spectacle, a noté Sansone. Il a déclaré que les commerçants de la région feront des dons aux groupes de la concession et que des bonbons devraient être envoyés à divers artistes du groupe, qui comprendront un message spécial d’un être cher.

Sansone a déclaré que le spectacle Tearin’ Up the Turf a connu un grand succès au fil des années et qu’il espère continuer à avoir de nombreuses autres représentations à l’avenir. Ce n’est pas seulement un moyen pour les membres du groupe de nouer de nouvelles amitiés, mais aussi un moyen pour ces étudiants talentueux de montrer leurs compétences à d’autres communautés, a-t-il conclu.







