Le groupe du shérif du comté de Morgan livre des fournitures en Caroline du Nord

14 octobre — Répondant aux appels à l’aide des communautés de la région montagneuse de l’ouest de la Caroline du Nord après les destructions causées par l’ouragan Helene, le groupe du shérif du comté de Morgan a livré vendredi une grande remorque pleine de fournitures dans la région.

« Il y a de l’eau en bouteille, des couches, des piles, des lampes de poche, des générateurs, de la nourriture… Vous l’appelez et c’est sur ce camion », a déclaré Sammy Lawrimore, membre du groupe. « Ils ont tous bénéficié de dons, simplement du bouche-à-oreille, de Facebook et des informations locales. »

Le Sheriff’s Posse a commencé à collecter des objets le 3 octobre et est parti jeudi pour Fairview, en Caroline du Nord, pour rencontrer les membres de l’église Blue Ridge Cowboy dans un parc à bois. L’église distribue les articles dans tout le comté de Buncombe. Lawrimore a déclaré que Robert Summerford de l’église No Fences Cowboy à Falkville avait été en mesure de coordonner les efforts de secours à Fairview.

Cpl. Jason Haggard du bureau du shérif a déclaré que la plupart des routes de Fairview sont inaccessibles aux véhicules à deux roues motrices.

« Nous allions essayer de nous rencontrer dans un Walmart là-bas parce que nous ne pouvons pas nous rendre à l’église et maintenant, ils disent que nous ne pouvons pas le faire parce que le Walmart a disparu et que le parking à côté a disparu », a déclaré Haggard. .

Lawrimore a déclaré qu’il s’agissait du plus grand effort de secours en cas de catastrophe auquel le groupe ait participé, encore plus important que les efforts visant à soutenir et à reconstruire les communautés après les tornades d’avril 2011 qui ont causé des dégâts considérables en Alabama, au Tennessee et au Mississippi.

Il a déclaré qu’il s’attendait à ce que le groupe passe deux jours en Caroline du Nord avant de revenir pour transporter deux autres remorques dans la même zone.

Selon le bureau du shérif, l’association à but non lucratif Morgan County Sheriff’s Mounted Posse a été officiellement créée par le shérif de l’époque, Knox McRae, le 4 octobre 1963. Lawrimore a déclaré qu’ils comptaient actuellement 32 membres et que toute personne volontaire pouvait se porter volontaire.

Mike Swafford, porte-parole du bureau du shérif du comté de Morgan, a déclaré qu’il était impressionnant de voir tous les dons arriver en si peu de temps et les efforts déployés par les résidents du comté de Morgan pour aider ceux qui en ont besoin.

« Hier, nous avons été contactés par une dame qui nous a demandé combien de temps nous allions passer (à collecter) et j’ai dit que nous resterions ici jusqu’à la tombée de la nuit », a déclaré Swafford. « Elle a acheté un tout nouveau générateur et il était presque plus gros que sa voiture. D’un autre côté, nous avons des palettes Pepsi et Coca-Cola et nous avons des entreprises qui ont apporté du matériel, et cela reflète très bien sur les gens de Comté de Morgan. »

