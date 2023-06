Le groupe des familles du 11 septembre qui poursuit les Saoudiens pour des liens présumés avec les attentats terroristes dénonce la fusion de la PGA avec LIV Golf en la qualifiant de trahison épique.

Ils appellent spécifiquement le commissaire de la PGA, Jay Monahan, pour avoir fait volte-face.

« Les dirigeants du PGA Tour devraient avoir honte de leur hypocrisie et de leur cupidité », a déclaré Terry Strada, président de 9/11 Families United, dont le mari Tom est décédé dans la tour nord du World Trade Center.

« Toute notre communauté du 11 septembre a été trahie par le commissaire Monahan et la PGA car il semble que leur préoccupation pour nos proches n’était qu’une façade dans leur quête d’argent – ce n’était jamais pour honorer le grand jeu du golf », a-t-elle ajouté. .

Sa réaction cinglante survient quelques heures seulement après que la PGA et LIV Golf ont annoncé un mariage à succès et la fin des poursuites. Les rapports de l’Associated Press reliant les deux créeront une puissante entité commerciale.

Le gouverneur du fonds souverain d’Arabie saoudite rejoint le conseil d’administration du PGA Tour et dirige la nouvelle entreprise commerciale en tant que président, bien que le PGA Tour détienne une participation majoritaire, a ajouté l’AP.

Le groupe 9/11 Families United et d’autres qui ont perdu des êtres chers lors des attentats terroristes du 11 septembre 2001 ont harcelé LIV Golf pour ses liens avec les Saoudiens dans ce qui semble être tombé dans l’oreille d’un sourd.

Strada a également envoyé une lettre au ministère de la Justice demandant une enquête sur les agents étrangers saoudiens pour des violations présumées de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, Politico rapporte.

Comme l’a rapporté le Herald, aucun procès public sur le 11 septembre 2001, des attentats terroristes n’a jamais eu lieu – bien que beaucoup se soient battus pour un – et le « dernier meilleur espoir » se joue devant un tribunal fédéral à Manhattan.

Les familles du 11 septembre veulent exposer comment 19 pirates de l’air d’Al-Qaïda – dont 15 ressortissants saoudiens – ont écrasé quatre avions à réaction, tuant près de 3 000 personnes en une journée, et ont obtenu une aide financière. Ils poursuivent l’Arabie saoudite pour forcer une sorte d’admission.

Des documents déclassifiés du FBI indiquent qu' »Omar Albayoumi a reçu une allocation mensuelle en tant que coopté de la présidence saoudienne des renseignements généraux ». Cette « communication électronique » expurgée du FBI partagée avec le Herald poursuit en déclarant que le soutien à cet agent étranger est venu « via l’ambassadeur Prince Bandar bin Sultan Alsuad ».

Le prince Bandar a été ambassadeur d’Arabie saoudite aux États-Unis de 1983 à 2005.

Omar Albayoumi était un espion saoudien basé en Californie, selon des documents déclassifiés du FBI, selon plusieurs rapports. La Commission du 11/9 ne l’a jamais su.

Il est allégué qu’Albayoumi a aidé les pirates de l’air du 11 septembre Nawaf Al-Hazmi et Khalid Al-Mihdhar, qui ont été les premiers à arriver aux États-Unis lorsqu’ils ont atterri à Los Angeles en janvier 2000. Cette cellule terroriste du sud de la Californie a été dénoncée des années plus tard dans une enquête du FBI. rapport intitulé « PENTBOMB ».

Ces deux premiers pirates de l’air se rendaient à San Diego où ils tentaient de s’entraîner en tant que pilotes – sans avoir besoin de savoir comment décoller ou atterrir – puis finalement, avec beaucoup d’aide, montaient à bord du vol 77, le claquant dans le Pentagone le 9 /11 tuant 64 personnes dans l’avion et 125 au Pentagone.

Les trois autres avions à réaction détournés – le vol 11 et le vol 175 au départ de l’aéroport international de Logan à Boston et le vol 93 au départ de l’aéroport international de Newark – ont percuté respectivement les tours jumelles et un champ à Shanksville, en Pennsylvanie, le 11 septembre dans le premier acte de meurtre de masse.